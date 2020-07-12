大型金控獲利動能熄火　15金控上半年賺1726億元　僅5金控賺破百億元

▲富邦金與中信金因未一次性的未分配盈餘稅，6月獲利略有下滑。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳靜君／台北報導

15家金控獲利出爐，逐漸擺脫新冠肺炎（COVID-19）的陰霾、台股表佳，但是因為大型金控的獲利下滑，6月稅後純益達到264.08億元，較5月份的稅後純益下滑超過一成，整體而言上半年稅後純益為1726.88億元，較去年同期衰退。

至今年上半年止，只有國泰金、富邦金、中信金、元大金與兆豐金稅後純益破百億元；而玉山金則僅差百億元大關一步之遙。

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富邦金6月僅保留EPS獲利王 單月與累計獲利皆拱手讓國泰金

其中富邦金的獲利攻勢熄火，因為認列一次性未分配盈餘稅，6月的稅後純益僅為30.35億元，累計稅後純益373.83億元，每股稅後純益（EPS）則為3.37元。

國泰金則是受惠於股息陸續入帳，6月獲利一飛衝天，單月稅後純益為59.4億元，累計稅後純益392.9億元，拿下單月稅後純益與累計稅後純益「雙冠王」，讓富邦金僅保留EPS獲利王。

中信金受到旗下的中國信託因為受到呆帳提列、且同樣提列未分配盈餘稅等衝擊，6月的稅後純益為4.81億元，較5月的33.55億元明顯下滑，導致中信金上半年191.77億元，EPS為0.93元。

兆豐金旗下兆豐證6月賺了3.49億元，挹注兆豐金的6月獲利，整體兆豐金6月稅後純益為29.24億元。但是兆豐金因為3月金融市場大幅震盪，出現虧損的因素，導致上半年稅後純純益雖然是唯一一家公股金控突破百億元，為112.81億元、每股稅後純益（EPS）為0.83元，卻較去年同期減少約40億元。

但是元大金則受惠於台股表現佳，表現氣勢虹，今年表現特別突出，6月稅後純益也有24.55億元，累計上半年稅後純益達110.63億元，僅只有0.91元。

公股銀上半年獲利 表現皆不如去年

至於其他中小型的金控，以公股金控來說，因為今年的利息收入受到低利壓抑，利息收入欠佳，所以整體獲利仍無法被帶動上來。合庫金、第一金與華南金今年的表現皆落後於去年上半年；其中華南金雖然6月稅後純益略有上升達8.98億元，但是受到3月權證事件的拖累，今年上半年僅賺14.89億元，EPS僅為0.12元，排名在15佳金控之末。

▼15金控6月與上半年獲利。（表／記者吳靜君、紀佳妘、資料來源／公開資訊觀測站）