亂說話尷尬！中國亂判「哈薩克不明肺炎」　兩國關係冰點…習近平溫情安撫滅火

▲中國駐哈薩克大使突然提到哈薩克有不明肺炎，讓兩國關係出現疙瘩。（圖／路透下同）

記者陳亭伃／綜合報導

本月10日中亞哈薩克傳出「不明肺炎」，當時中國官方迅速發表聲明，提到該種「不明肺炎」，傳播速度與威力比新冠肺炎更加厲害，引發國際恐慌。對此哈薩克官方在間隔幾小時後，隨即發表官方聲明，提到經過調查研究，確定該種肺炎就是新冠肺炎COVID-19，僅是因為、死亡傳染速度加劇，造成誤解。

根據《南華早報》報導，截至12日午間哈薩克確診人數達到58253人、死亡264人，確診人數日日破千，引起國際間的關注，甚至在9日中國駐哈薩克大使館更提到6月以來，哈薩克的肺炎病例增多，且出現「不明肺炎」死亡率相當高。

哈薩克官方隨即發表聲明，嚴正否認這樣的說法。而中國駐哈薩克大使館悄悄修改了發表的消息，將不明肺炎改為肺炎。就在中哈兩國為使爭奪之際，世界衛生組織（WHO）則出面證實，所謂哈薩克的不明肺炎，即為「新冠肺炎」。這樣的「扣帽子說法」讓中哈兩國關係出現了疙瘩。

▲哈薩克疫情嚴峻。

過去中國與哈薩克因為「一帶一路」合作密切，雙方往來的經濟、貿易也相當頻繁，如今這樣的說法可能造成兩國誤解，日前哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）表示，國內已經有5萬人以上確診，這對能源豐富的國家，需要高度的人力，明顯是有極大的衝擊。

為修補可能出現裂痕的中哈關係，中國領導人習近平日前表示，「哈薩克為友好的鄰居與永久的戰略夥伴」，試圖想要安撫哈薩克官方情緒。專家表示，哈薩克是國際間重要的能源國之一，中國的一帶一路對雙方國家幫助甚大，因此不希望兩國出現僵化。

►東西這樣買起來