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切除蚊子1器官！牠竟吸血到「腹部爆裂」...數百萬人目睹影片嚇傻

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實習記者陳妙津／綜合報導

許多人在夏季苦於被蚊子叮咬，不過你知道在蚊子體內其實有一種機制，能制止自己因吸血過多而「飽死」？澳洲一名科學家就做了一項實驗，他用小鑷子破壞蚊子體內的制約器官，結果蚊子便因吸血吸到死。他並將其拍攝為超近距離的影片同步分享上網，驚人畫面瞬間吸引數百萬人觀看、轉傳。

據外媒報導，澳洲墨爾本大學史考特羅斯博士（Dr. Perran Stott-Ross）假設蚊子吸血時，會受到體內的「腹部伸展受體」（abdominal stretch receptors）制約，在一定吸血量後便會停止，防止過飽而死，於是他便在年初開始實驗，將蚊子放置於冷凍庫中減緩活動力，接著使用小鑷子壓碎「受體」，第二日再將蚊子放到手臂上任其吸食。

▲▼蚊子。（圖／免費圖庫pxhere）

▲蚊子的「腹部伸展受體」（abdominal stretch receptors）讓他們不至於飽食致死。（圖／免費圖庫pxhere）

史考特羅斯發現，蚊子肉眼可見地吸下了過多血液，以至於牠們難以飛行或走路，更誇張的還會吸到腹部直接爆裂後，還不停止吸血。儘管拍下的近距離影片驚人，但以這種方式為蚊子「動手術」並非有效防止病媒蚊的方法，不過蚊子的血液供應機制可能會為生物學或其他領域帶來意想不到的應用方式。史考特羅斯將這過程拍攝成超近距離影片，連同成果發表到今日昆蟲學（Entomology Today）網站。

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