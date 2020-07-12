下半身直接沒了！陽光弟衝浪「慘遇流氓大白鯊」　家人親睹「進食畫面」崩潰

▲澳洲近日狂傳出鯊魚攻擊人。（圖／示意圖非當事鯊魚／翻攝自pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

澳洲新南威爾斯州（New South Wales）的海域，近日多傳出鯊魚攻擊人的事件。當地時間11日下午正當許多衝浪者與家庭在烏利海灘（Wooli Beach）玩樂，一名15歲的男孩突然遭到大白鯊攻擊，一旁一起衝浪的人試圖想要搶救，然而因為大白鯊力量強大，一把將男孩拖進海中、並吞噬雙腿，最終釀成血染海洋的悲劇。

根據英國《每日星報》報導，喜愛衝浪的德維爾(Mani Hart-Deville)11日下午與親友一起到烏利海岸衝浪，他當時正與朋友衝浪，突然遭到巨大的力量拖下海，附近的戲水客發現是大白鯊出沒，又眼見大白鯊的力量不斷攻擊德維爾，一行人試圖想要驅趕鯊魚，岸邊的家人也相當著急哭喊。

然而最終德維爾還是遭到大白鯊拖行，在眾人面前被大白鯊啃食雙腿，救護隊抵達後成功驅趕大白鯊，並將德維爾拖上岸急救，未料卻因為傷勢過重，還是當場死亡。親友、遊客親眼目睹的這齣悲劇的發生，難過地擁抱彼此，當局立刻封鎖附近的所有海灘，當地人也不滿「因為適逢冬季，所以沒有加派救生人員，無法及時幫助」。

近日澳洲傳出多起鯊魚攻擊人的悲劇，上周昆士蘭同樣傳出一名父親遭鯊魚咬死，一旁的兄弟試圖用魚叉驅趕鯊魚，但最後這名父親仍因為傷重不治。

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