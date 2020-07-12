　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳洲「無法保證」境內1萬港人都能永久居留　前提要先完成測驗！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼港版國安法。（圖／路透）

▲港版國安法引起澳方反制。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）9日宣布將延長部分香港公民的簽證5年，也打算提供永久居留的途徑。該國代理移民部長塔奇（Alan Tudge）12日則證實，數千名在澳洲居住的香港學生、勞工等，如果屆時通過相關檢驗，將有機會取得永久居留權，不過他無法保證每人的申請程序都一定能通過。

《雪梨晨鋒報》報導，塔奇說明，澳洲政府尚未開發出提供給港人的永久居留簽證，不過內容將包含國安與性格方面的檢驗。他12日告訴ABC新聞製作的節目「內幕者」（Insiders），民眾在澳洲的簽證到期前，將有機會獲得永久居留權。

然而，塔奇無法保證所有港人都能取得相同待遇，「如果有嚴重的安全問題跟那人有關，他們將被送回去（香港）。」他補充，若是發現性格方面的問題，提出申請者也必須離開澳洲，但只要通過一系列評估，將有機會獲得永久居留簽證。

雖然塔奇幾乎可以確定多數在澳洲的港人都能申請永久居留，卻也提到要進行評估。工黨內政事務發言人肯尼莉（Kristina Keneally）就直言，塔奇終於承認，政府無法保證現居澳洲的香港公民都將能獲准留在此地。

「港版國安法」6月30日晚間生效，澳洲除了宣布延長港人簽證、預備永久居留途徑，還暫停與香港的引渡條款。約1萬500名香港學生、1500名持其他簽證者，在澳洲得知這個消息時都感到如釋重負。

塔奇表示，任何香港居民若能證明回到香港後會面臨政治迫害，都可以選擇申請難民定居，目前已有137人尋求庇護。

►澳洲延長港人簽證！「中方不吃這一套」趙立堅嗆：後果由澳洲承擔

►二手票券豐富你的生活～

ET快訊
快訊／午後雷雨彈開炸！9縣市大雨特報　防雷擊強陣風
女工程師不倫戀男上司21年沒事　喊1句「夢裡我們終於結婚」下
「神級卸妝膏」送爆水面膜價格超殺！懶人必備還能養出小V臉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓口罩解禁！即日起可「無限制」購買　總理：將嚴格取締惡意囤貨者

大學生欺騙父親「投奔ISIS當聖戰士」　被關押後慘死獄中

下半身直接沒了！陽光弟衝浪「慘遇流氓大白鯊」　家人親睹「進食畫面」崩潰

變心了！金與正少女心透露「想看美國影片」...曝「川金會」重啟可能

切除蚊子1器官！牠竟吸血到「腹部爆裂」...數百萬人目睹影片嚇傻

爸媽樓下爽開趴　女嬰「慘淪鬥牛犬下潔牙骨」活活咬死…上樓驚見血噴房間！

康州市長搭機被狗咬　「左腿永久性受傷」怒告達美航空

性侵猥褻300童「面臨死刑」！法65歲淫魔印尼落網...用一招騙倒少女

美禁「具解放軍背景」研究人員入境　中國留學生叫屈：惡夢一場！

墨西哥病逝者爆量　無奈「挖墳趕舊客」堆疊白骨…日曬雨淋等認領！

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

宋偉恩「一次護花兩個」超義氣　獻出自己臉頰..carry蔡瑞雪、吳念軒

已停駕！駐駕傢俱店卻遭拒門外　老闆：不方便...媽祖秒啟程離開

5種材料簡單做「抹茶提拉米蘇」吐司基底淋上鮮奶油征服甜點胃

畢書盡當爸！「生了跟我長得很像的女兒」　唱歌哄她一直哭「可能不喜歡我歌聲..」

太誇張!兩張合照要價台幣2500 小心俄羅斯布偶人專挑遊客下手

南韓口罩解禁！即日起可「無限制」購買　總理：將嚴格取締惡意囤貨者

大學生欺騙父親「投奔ISIS當聖戰士」　被關押後慘死獄中

下半身直接沒了！陽光弟衝浪「慘遇流氓大白鯊」　家人親睹「進食畫面」崩潰

變心了！金與正少女心透露「想看美國影片」...曝「川金會」重啟可能

切除蚊子1器官！牠竟吸血到「腹部爆裂」...數百萬人目睹影片嚇傻

爸媽樓下爽開趴　女嬰「慘淪鬥牛犬下潔牙骨」活活咬死…上樓驚見血噴房間！

康州市長搭機被狗咬　「左腿永久性受傷」怒告達美航空

性侵猥褻300童「面臨死刑」！法65歲淫魔印尼落網...用一招騙倒少女

美禁「具解放軍背景」研究人員入境　中國留學生叫屈：惡夢一場！

墨西哥病逝者爆量　無奈「挖墳趕舊客」堆疊白骨…日曬雨淋等認領！

南韓口罩解禁！即日起可「無限制」購買　總理：將嚴格取締惡意囤貨者

低利的誘惑　裹足不前的企業將可望發債試水溫

大學生欺騙父親「投奔ISIS當聖戰士」　被關押後慘死獄中

集滿3大電視台第一人！　劉在錫「節目超過10年」創新紀錄

「迪士尼公主禮服」鑲上永生花長這樣　艾莎洋裝開著淺藍玫瑰超仙

凱蒂佩芮將迎來女兒！　選定「影后級女星」當乾媽

復賽向球迷喊話　湖人詹皇：讓我們從中斷的地方繼續

文昌帝君及牧師「神助攻」　饒慶鈴擔任智慧開竅官為社工祈福加油

下半身直接沒了！陽光弟衝浪「慘遇流氓大白鯊」　家人親睹「進食畫面」崩潰

米蘭時尚髮型員工百人齊跳飢餓舞　連續11年響應飢餓三十人道救援

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

國際熱門新聞

眼球、舌消失9死！「迪亞特洛夫事件」破案了

她吃掉「20歲陽光鮮肉」還懷孕　po片狂賀「結婚啦」

活生生被剝皮！「狐狸屍山」驚悚畫面曝光...

解放軍武統台灣難　美專家曝關鍵在澎湖

快訊／川普首公開戴黑口罩：這是好事！我從未反對過

男孩炸完發現「18cm巨無霸一根」　還被認證了！

9歲弟弟不聽話！13歲哥哥「一槍爆頭」殺死他

搭車驚見「蕾絲內內」掛他臉上！水藍色超完美服貼

斬首「生吞眼球」啃心臟　華裔男無罪

不戴口罩！店員拒絕服務網鈔票挺　客人求分錢

巴西總統確診　妻子與2女兒檢驗結果出爐

BMW業務妹「堅挺撐爆白襯衫」

南非教堂發生挾持人質事件　5人遭槍殺

日本千年神木倒了　壓毀多間住屋

更多熱門

相關新聞

美禁具解放軍背景研究者　留學生：惡夢

美禁具解放軍背景研究者　留學生：惡夢

美國川普政府先前宣布，為了遏止中國剽竊智慧財產與商業機密，將禁止具有解放軍背景的研究人員與學生入境，暫時停止發放或撤銷F類、J類簽證，預估影響3000至5000人。一名25歲、就讀常春藤名校的中國留學生向媒體NBC叫屈表示，他絕對不是間諜，但過去幾年的努力如今都有可能化為烏有，「這是一場惡夢」。

國人過境香港恐因國安法陷險地　蘇貞昌籲要小心

國人過境香港恐因國安法陷險地　蘇貞昌籲要小心

陸委會官網設港版國安法專區

陸委會官網設港版國安法專區

無視中國警告　法國揚言協調歐盟反港版國安法

無視中國警告　法國揚言協調歐盟反港版國安法

澳洲延長港人簽證！陸外交部回應

澳洲延長港人簽證！陸外交部回應

關鍵字：

港版國安法永久居留簽證紐澳要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

快訊／抓到了！染愛滋女移工凌晨落網

叫外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」

陳建州道歉「真的是時候了」！

逆轉！在地人起底芒果爺爺黑歷史

眼球、舌消失9死！「迪亞特洛夫事件」破案了

5年來影響生活！她發36歲送養文

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

白沙媽回鑾駐駕！老闆：不方便

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

39歲陳冠希變這樣！真實模樣現形

南蛇纏漁網枉死！男童見狀難過哭了

7色一次滿足！家樂福也賣中衛彩色口罩了

長太像以為走丟　她牽陌生狗回家

更多

最夯影音

更多
李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！
女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面