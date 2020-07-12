沖繩美軍61人群聚染疫　封鎖普天間機場漢森營

▲圖為駐日本沖繩美軍普天間機場及周邊地區。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京12日綜合外電報導

駐日本沖繩美軍爆發61人群聚感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），駐沖繩美軍基地總指揮官向沖繩縣知事玉城鄧尼說明，已封鎖普天間機場及漢森營，感染者也已在基地內隔離。

日本琉球新報報導，駐日美軍普天間機場及漢森營（Camp Hansen），從本月7日到11日間，共有61名美軍相關人士確診感染。根據沖繩縣政府所公布資訊，截至10日止確診人數為16人，但11日單日普天間機場新增32人、漢森營新增13人，總計45人。

駐沖繩美軍基地總指揮官克拉迪（H. Stacy Clardy）跟玉城電話會談時表示，「已封鎖普天間機場及漢森營。」

玉城說，對發生這樣的事態感到衝擊，美軍相關人士在這麼短時間內就發生這麼多確診病例，令人極為遺憾，「不得不讓人對至今為止的美軍防疫對策抱持強烈懷疑」。

沖繩縣政府表示，目前美軍方面已將所有確診患者在基地內進行隔離，但縣府方面並不清楚這些患者的活動史、目前症狀及美軍醫療體制等詳細資訊。

沖繩縣政府認為，普天間機場與漢森營已發生群聚感染，也將做好一旦疫情從基地擴散出來的準備，在沖繩本島中部地區先確保可以接收輕症及無症狀患者的場所。

玉城在電話會談上要求，應儘速公開確診人數等資訊、封鎖普天間機場及漢森營徹底做好防疫工作、提升基地內的警戒到最高等級、停止美國本土人員往沖繩移動等。

沖繩縣政府原本同意美軍要求不公開確診人數，但跟美方會談後態度出現轉變，在11日晚間公布確診人數。由於美國獨立紀念日前後許多美軍相關人士前往沖繩本島中部逛街或用餐，疫情有可能進一步擴大。

這波疫情跟駐沖繩美軍有關的，還包括3月時嘉手納基地3例、7月1日在麥克特勒斯營（Camp McTureous）1例，累計至今共65例。

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