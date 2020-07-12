爸媽樓下爽開趴　女嬰「慘淪鬥牛犬下潔牙骨」活活咬死…上樓驚見血噴房間！

▲一歲的小瑪莉遭家裡的狗咬死。（圖／翻攝自GoFundME）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人在成為爸媽之後，仍為悉心照顧之前所飼養的寵物，然而動物的本能結合情緒，可能將會釀成大禍。美國伊利諾州日前一對新手爸媽，找來親友們開派對，並將一歲大的女兒放在二樓休息，未料眾人並沒有發現家中飼養的混種鬥牛犬跑上樓，直到聽到女嬰大哭的聲音，才驚覺事情不對勁。

根據英國《鏡報》報導，僅一歲左右大的女嬰瑪莉（Marly Grace Wilander）在爸媽、親友心中是個可愛、和平的小寶貝。瑪莉的父母在事情發生當天找了許多親友到家中開趴，並將瑪莉獨自放在二樓休息，就在大家聊天很愉快時，幾乎都忘記家中還有兩隻凶狠的混種鬥牛犬。

其中一隻鬥牛犬趁著眾人沒注意，跑上二樓開始攻擊女嬰，直到眾人聽到女嬰的哭聲，連忙上樓查看，才發現女嬰早已被撕咬的滿身血、奄奄一息。瑪莉的父母親表示，上樓時看到狗兒正在咬著孩子，且不願意放開，一群人花了很大一番力氣才將孩子與狗分開，並立刻將瑪莉送醫。

瑪莉送醫急救後，仍因為傷勢過重、失血過多不治，她的家人難過不已，「瑪莉這個完美的小女孩，已經占據了所有人的心靈」。此外也在募資平台上，希望大眾可以給予瑪莉一家人一些幫助。

►東西這樣買好爽喔！