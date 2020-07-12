台股12000點還能存股？　不敗教主2建議：效果差很大！

圖文／鏡週刊

「股災就是最好的買點。」這觀念對存股族來說一點都不陌生，不過，當前全球大開資金派對，台股逐步挑戰歷史新高，存股族該如何應對？存股達人陳重銘表示，這波崩盤後的反彈行情，主要是以資金推升上去，並非實際經濟成長，若手上已有存股部位，不妨檢視是否為趨勢產業，如果手上還沒有股票，他直言，現在不建議買存。

「存股是看趨勢，手上的股票，如果趨勢對了就繼續抱。」「千萬不要去預測市場，重點是挑對的趨勢，獲利穩定成長的公司。」存股達人陳重銘強調，假設你仍看好台灣未來上市公司整體的成長趨勢，包括台灣50（0050）、元大高股息（0056）ETF都可以繼續放著，領到股息在滾進本金，讓資產一直長大。

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至於現在兩手空空者，陳重銘則不建議冒然進場。他舉例，3月初0056連續兩週爆量大跌，表示投資人因恐慌瘋狂賣出，他當時大膽買進，但台股從低點反彈至今，0056漲幅達到3成之多，他開始獲利了結。陳重銘強調，自己敢在股災投資，是因為有低成本的持股做存股部位支撐，現在台股直逼歷史高點，風險自然高。如果此時才開始存股，因為股價波動大，將面臨不小壓力。

而存股族最喜歡的金融股，在台股站上1萬2000點的現在，還能繼續抱存嗎？陳重銘說，觀察金融股8大官股今年的獲利預測，發現都紛紛下修2至4成，主要來自市場降息，導致金控利差獲利窄縮。「雖然今年金融股配息不錯，但主要是來自去年的獲利。」

他建議，空手投資人先暫時不要追金融股，「特別是除息前不要追，因為你追的是去年的獲利。」如果要買最好等除息後，出現貼息時下去撿，他舉例，像是兆豐金過去12年都填息，非常績優，該股票還有個特性，就是往年等到它股價出現貼息時買進，反而更賺。

「我自己手上的金融股超過1,000張，中信金就超過500張，我會繼續抱著，因為持股成本低，適合持續領息再去買股，做出滾雪球效應。」陳重銘特別說明已經存股及現在才打算存股的差異。



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