墨西哥病逝者爆量　無奈「挖墳趕舊客」堆疊白骨…日曬雨淋等認領！

▲墨西哥新冠疫情死亡率相當高。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠疫情並未因為其他國際事件而趨緩，目前亞洲日本、南韓、印度，俄羅斯、美國、拉丁美洲等國，確診人數仍在水深火熱之中。墨西哥自疫情在境內蔓延後，幾乎失控至今，截至12日午間已達到29萬5268人確診，死亡人數三萬餘人，且確診到死亡過程相當迅速，讓該國首都公墓完全無法負荷。

綜合外媒報導，墨西哥在全球疫情爆發初期，幾乎崩解的醫療體系，讓許多人無法徹底的得到篩檢，無症狀患者居多的情況下，導致疫情迅速在境內蔓延。如今新冠病毒出現6個多月，墨西哥的死亡率仍相當高，自發病到死亡時間相當快速，當地殯葬業者與醫療人員幾乎喘不過去，甚至日夜忙挖新的公墓安息死者。

近日墨西哥媒體就踢爆，因為新冠疫情造成過多的病逝者，導致首都的公墓「客滿」，當局不得已只好將已經化為白骨的「舊客」撿骨或要求家屬處理，好讓新的死者遺體可以下葬。

此外，墨西哥官方過去都表示，3月份～5月份該國疫情「穩定」，然而事實並非如此，因為當時周邊地區與墨西哥城地區都尚為達到疫情高峰，而隨著夏季走入一半，將步入秋季，疫情發展也受到關注，但目前仍未出現趨緩的現象；當局擔心會影響觀光業與企業開張，只好將部分事實包裝，並對外宣稱「政府已經完全控制情況」。

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