別說不知怎麼花！台灣Pay綁三倍券消費地圖大公開　1500元回饋「拿好、拿滿」

▲台灣Pay最高回饋1500元，公股銀公開回饋店家，讓你1500元拿好拿滿。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

振興三倍券開放預購至今，數位振興三倍券不敵紙本振興三倍券，甚至有民眾說「綁台灣Pay不好花！」但是公股銀行不甘示弱「別再說不知道怎麼花了！」，公開「台灣Pay綁定三倍券」的消費地圖，店家實際回饋20%，該怎麼吃喝玩樂都有回饋，讓民眾紮實拿到1500元。

振興三倍券開放預購，至今預購數已經突破千萬人，其中到超商預購紙本的已經近千萬元；而綁定信用卡只有104萬人、電子票證僅為近20萬人、行動支付也有30萬人；在行動支付綁定中，台灣Pay占比約56%，是行動支付綁定數中最為大宗。

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而為了吸引民眾利用台灣Pay綁振興三倍券，財政部與八大公股銀（台銀、土銀、一銀、華銀、彰銀、合庫、兆豐銀、合庫與台企銀）宣布優惠大加碼，讓民眾回饋「大升級」。

財政部宣布，台灣Pay的四大優惠變成五大優惠、優惠金額也「長大」，這五大優惠為一，使用台灣Pay消費的民眾，每人都可以滿額回饋金，其中前30萬人可以拿到500元、剩餘者皆可拿200元；新戶首刷禮100元不限名額，還沒辦理台灣Pay的民眾隨時想辦、隨時有耶會。

三，早鳥消費者300元，每家公股銀回饋最高300元，而早鳥的回饋條件是「先消費滿額」就回饋，所以公股銀高層表示，民眾綁定的時候可以仔細想想，但是花費的時候就要毫不猶豫，才能拿到300元。

四，財政部表示，台灣Pay全台50多個連鎖店、萬家店合作，最高回饋20%，等於合作店家最多回饋600元；五，抽獎活動有百萬汽車、電動機車、折疊式腳踏車、iPhone和dyson吸塵器等著抽。

▲財政部次長阮清華宣布台灣Pay,加碼綁定振興三倍券回饋加碼，總回饋從1300元提高到1500元。（圖／記者吳靜君攝）

但是數位振興三倍券之所以「比不上」紙本振興三倍券，遭到外界許多質疑是「可用的場域」不多、公股銀整理7大消費地圖，讓民眾有消費藍圖，不論是吃喝玩樂、食衣住行都可花，不僅讓民眾買到心中已經規劃好想買的物品、又可實實在在拿到最高1500元的回饋，讓回饋紮紮實實進入消費者的口袋。

一，手搖飲料店：台灣最知名的就是「手搖飲料店」喜歡喝飲料民眾利用台灣Pay消費，最多每滿50元折價10元；以「茶湯會」、南霸天「茶之魔手」來說只要單筆交易滿50元，就可以現折10元，等於直接回饋20%，茶湯會每筆交易最回饋最高金額100元，第二季會回饋總額120萬元、第三季會達到110萬元；此外，國民知名度很高的飲料店像是大苑子也有點數回饋。

二，咖啡店：飲料店外，喜歡喝咖啡的民眾也有驚喜，像是「路易莎咖啡」單筆交易結帳金額就直接回饋20%，每張卡號最高可以回饋500元。

三，飲食餐飲店：喝飲料之外，飽餐一頓的回饋必不可少，使用台灣Pay消費可回饋的餐廳不少，例如「築間幸福鍋物」每筆交易回饋20%、每筆交易回饋上限200元、每戶最高可回饋600元；「鬍鬚張」同樣回饋20%，每筆交易上限是200元，且在7月15日到8月31日消費，交易折扣後每滿100元再送10元折價券。

▲手搖飲滿50就可折10元，直接打八折（圖／林世文記者攝）

四，生活用品、超商超市：民眾平日最常接觸的就是超市、超商等，使用台灣Pay也有消費回饋，讓你在到住家附近街口的超市量販店買東西，都可以享受回饋；像是「寶雅」每單筆消費滿500元，就立即享有100元回饋；「美廉社」單筆交易198元以上，就可現折40元，限量回饋2萬5000筆；「全家便利店」單筆交易每滿500元就享有50元消費，單筆金額滿1000元，就可獲得100元，以此類推，每帳戶最高可拿300元。

五，百貨公司：不僅生活周遭消費可享折扣、回饋外，百貨公司「百家爭鳴」，以「環球購物中心」來說回饋最為簡單易懂，每筆消費就現折20%，回饋上限200元；其他「京站」、「微風百貨」、「統領桃園店」以及「夢時代」、「漢神百貨」等都有折價券或者禮券等回饋。

六，加油站：交通也是民眾生活不可分的重要項目之一，使用台灣Pay綁振興三倍券加油也有高額回饋，像是「台亞加油站」每公升現折1元回饋，直接幫民眾加油降價。

七，婆婆媽媽市場買菜也可折扣：台灣Pay近期也積極拓展商圈、市場使用場域，讓婆婆媽媽買菜也可以享受折扣，像是台北市「成功市場」即日起到9月30日指定攤商掃碼，單筆消費不限金額，可享消費金額30%回饋金，每卡號、帳戶每月最高可享300元回饋；台北市興隆市場也同樣有30%的回饋。

財政部官員也表示，台灣Pay綁定三倍券不需要讀卡、免排隊，掃碼就可以有優惠，政府又可以節省印製紙本券的成本，好處多多。

▼台灣Pay綁三倍券消費地圖！（表／記者吳靜君、資料來源／各銀行、消費回饋以各店家公告為準、3C與電信回饋未列入）