　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

別說不知怎麼花！台灣Pay綁三倍券消費地圖大公開　1500元回饋「拿好、拿滿」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台灣Pay,振興三倍券,早鳥,優惠,回饋。（圖／兆豐銀提供）

▲台灣Pay最高回饋1500元，公股銀公開回饋店家，讓你1500元拿好拿滿。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

振興三倍券開放預購至今，數位振興三倍券不敵紙本振興三倍券，甚至有民眾說「綁台灣Pay不好花！」但是公股銀行不甘示弱「別再說不知道怎麼花了！」，公開「台灣Pay綁定三倍券」的消費地圖，店家實際回饋20%，該怎麼吃喝玩樂都有回饋，讓民眾紮實拿到1500元。

振興三倍券開放預購，至今預購數已經突破千萬人，其中到超商預購紙本的已經近千萬元；而綁定信用卡只有104萬人、電子票證僅為近20萬人、行動支付也有30萬人；在行動支付綁定中，台灣Pay占比約56%，是行動支付綁定數中最為大宗。

請繼續往下閱讀...

而為了吸引民眾利用台灣Pay綁振興三倍券，財政部與八大公股銀（台銀、土銀、一銀、華銀、彰銀、合庫、兆豐銀、合庫與台企銀）宣布優惠大加碼，讓民眾回饋「大升級」。

財政部宣布，台灣Pay的四大優惠變成五大優惠、優惠金額也「長大」，這五大優惠為一，使用台灣Pay消費的民眾，每人都可以滿額回饋金，其中前30萬人可以拿到500元、剩餘者皆可拿200元；新戶首刷禮100元不限名額，還沒辦理台灣Pay的民眾隨時想辦、隨時有耶會。

三，早鳥消費者300元，每家公股銀回饋最高300元，而早鳥的回饋條件是「先消費滿額」就回饋，所以公股銀高層表示，民眾綁定的時候可以仔細想想，但是花費的時候就要毫不猶豫，才能拿到300元。

四，財政部表示，台灣Pay全台50多個連鎖店、萬家店合作，最高回饋20%，等於合作店家最多回饋600元；五，抽獎活動有百萬汽車、電動機車、折疊式腳踏車、iPhone和dyson吸塵器等著抽。

▲▼財政部次長阮清華,財政部,台灣Pay,加碼。（圖／記者吳靜君攝）

▲財政部次長阮清華宣布台灣Pay,加碼綁定振興三倍券回饋加碼，總回饋從1300元提高到1500元。（圖／記者吳靜君攝）

但是數位振興三倍券之所以「比不上」紙本振興三倍券，遭到外界許多質疑是「可用的場域」不多、公股銀整理7大消費地圖，讓民眾有消費藍圖，不論是吃喝玩樂、食衣住行都可花，不僅讓民眾買到心中已經規劃好想買的物品、又可實實在在拿到最高1500元的回饋，讓回饋紮紮實實進入消費者的口袋。

一，手搖飲料店：台灣最知名的就是「手搖飲料店」喜歡喝飲料民眾利用台灣Pay消費，最多每滿50元折價10元；以「茶湯會」、南霸天「茶之魔手」來說只要單筆交易滿50元，就可以現折10元，等於直接回饋20%茶湯會每筆交易最回饋最高金額100元，第二季會回饋總額120萬元、第三季會達到110萬元；此外，國民知名度很高的飲料店像是大苑子也有點數回饋。

二，咖啡店：飲料店外，喜歡喝咖啡的民眾也有驚喜，像是「路易莎咖啡」單筆交易結帳金額就直接回饋20%，每張卡號最高可以回饋500元。

三，飲食餐飲店：喝飲料之外，飽餐一頓的回饋必不可少，使用台灣Pay消費可回饋的餐廳不少，例如「築間幸福鍋物」每筆交易回饋20%、每筆交易回饋上限200元、每戶最高可回饋600元；「鬍鬚張」同樣回饋20%，每筆交易上限是200元，且在7月15日到8月31日消費，交易折扣後每滿100元再送10元折價券。

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲手搖飲滿50就可折10元，直接打八折（圖／林世文記者攝）

四，生活用品、超商超市：民眾平日最常接觸的就是超市、超商等，使用台灣Pay也有消費回饋，讓你在到住家附近街口的超市量販店買東西，都可以享受回饋；像是「寶雅」每單筆消費滿500元，就立即享有100元回饋；「美廉社」單筆交易198元以上，就可現折40元，限量回饋2萬5000筆；「全家便利店」單筆交易每滿500元就享有50元消費，單筆金額滿1000元，就可獲得100元，以此類推，每帳戶最高可拿300元

五，百貨公司：不僅生活周遭消費可享折扣、回饋外，百貨公司「百家爭鳴」，以「環球購物中心」來說回饋最為簡單易懂，每筆消費就現折20%，回饋上限200元其他「京站」、「微風百貨」、「統領桃園店」以及「夢時代」、「漢神百貨」等都有折價券或者禮券等回饋。

六，加油站：交通也是民眾生活不可分的重要項目之一，使用台灣Pay綁振興三倍券加油也有高額回饋，像是「台亞加油站」每公升現折1元回饋，直接幫民眾加油降價

七，婆婆媽媽市場買菜也可折扣：台灣Pay近期也積極拓展商圈、市場使用場域，讓婆婆媽媽買菜也可以享受折扣，像是台北市「成功市場」即日起到9月30日指定攤商掃碼，單筆消費不限金額，可享消費金額30%回饋金，每卡號、帳戶每月最高可享300元回饋；台北市興隆市場也同樣有30%的回饋。

財政部官員也表示，台灣Pay綁定三倍券不需要讀卡、免排隊，掃碼就可以有優惠，政府又可以節省印製紙本券的成本，好處多多。

▼台灣Pay綁三倍券消費地圖！（表／記者吳靜君、資料來源／各銀行、消費回饋以各店家公告為準、3C與電信回饋未列入）

▲▼台灣Pay綁三倍券消費地圖。（表／記者吳靜君、資料來源／各銀行、消費回饋以各店家公告為準）

ET快訊
解放軍拿下台灣「關鍵在澎湖」　美軍事專家：守住就能擋下武統
房子還沒蓋好「就全部完售！」他驚問事實..網揭真相
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

別說不知怎麼花！台灣Pay綁三倍券消費地圖大公開　1500元回饋「拿好、拿滿」

7月15日國安基金例會　停止護盤成關注焦點

加油要快！油價明起連11漲「九五汽油續創三個月來新高」

打工實務經驗要具備！　53%企業坦言面試可更加分

麗清6月營收3.58億元、年增19.17%！鑽研LED車燈技術　迎電動車和新能源車商機

為了家人踏進法拍市場　財金教授超狂「買屋賺錢術」大公開

銀行行員月領40K！內行推「2項隱藏版福利」更猛：荷包賺飽飽

影／26歲存到第一桶金「隔年入手第1棟房！」　她大方曝光10點理財習慣

過來人曝「50萬存款是大關」　釣出老鳥經驗談：資產會飛速成長

台股跌破五日線　財經作家呼籲居高思危...「少賺不會死、賠錢才會死、套住更想死」

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

宋偉恩「一次護花兩個」超義氣　獻出自己臉頰..carry蔡瑞雪、吳念軒

5種材料簡單做「抹茶提拉米蘇」吐司基底淋上鮮奶油征服甜點胃

已停駕！駐駕傢俱店卻遭拒門外　老闆：不方便...媽祖秒啟程離開

太誇張!兩張合照要價台幣2500 小心俄羅斯布偶人專挑遊客下手

畢書盡當爸！「生了跟我長得很像的女兒」　唱歌哄她一直哭「可能不喜歡我歌聲..」

別說不知怎麼花！台灣Pay綁三倍券消費地圖大公開　1500元回饋「拿好、拿滿」

7月15日國安基金例會　停止護盤成關注焦點

加油要快！油價明起連11漲「九五汽油續創三個月來新高」

打工實務經驗要具備！　53%企業坦言面試可更加分

麗清6月營收3.58億元、年增19.17%！鑽研LED車燈技術　迎電動車和新能源車商機

為了家人踏進法拍市場　財金教授超狂「買屋賺錢術」大公開

銀行行員月領40K！內行推「2項隱藏版福利」更猛：荷包賺飽飽

影／26歲存到第一桶金「隔年入手第1棟房！」　她大方曝光10點理財習慣

過來人曝「50萬存款是大關」　釣出老鳥經驗談：資產會飛速成長

台股跌破五日線　財經作家呼籲居高思危...「少賺不會死、賠錢才會死、套住更想死」

六都列席行政院會因疫情暫停　侯友宜喊話中央：期待疫情後再召開

遭比特犬「緊咬32秒」痛苦哀號！專家曝「3招」讓牠立刻鬆口

內科新鮮人「租2萬元小套房」薪水一半沒了！　中壢爸媽氣炸：剛來台北被騙

首爾市民「掩面痛哭」！市長35歲兒晚間從英國回韓奔喪...外國大使都來了

2歲童「肚漲腹痛」2周...X光一照驚見「滿腹大便」　醫揪關鍵原因！

別說不知怎麼花！台灣Pay綁三倍券消費地圖大公開　1500元回饋「拿好、拿滿」

娜塔莉波曼拒絕被冠上「哈佛才女」稱號　六部電影造型是魅力代名詞

想跟小王遠走高飛…騙老公：算命師說要「先離再結」　人夫中招超崩潰

日職／等了669天！西武吳念庭睽違22個月先發扛三壘手

陳其邁提青年政策掛保證助圓夢！自爆「騎偉士載女生」往事...羞喊要「喀嚓」

財經熱門新聞

PTT土豪哥玩股票！「半年賺2億」超驚人

過來人曝「50萬存款是大關」　釣出老鳥經驗談

銀行行員月領40K！內行推2項隱藏版福利

她26歲存到第一桶金　10點理財好習慣曝光

他清7支股票「共賺40萬」　只1檔賠200塊

台股跌破五日線　財經作家呼籲居高思危

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

為家人踏進法拍　財金教授買屋賺錢術大公開

威力彩14.6億開了　幸運兒是你嗎

四大公股金控上半年獲利慘　年衰破百億元

港幣直直落！台銀換匯價創近2年新低　換新台幣10萬多賺3000元

下周油價再漲！專家預估漲幅出爐「九五汽油每公升逼近24元」

加油要快！油價明起連11漲「九五汽油續創三個月來新高」

iPhone 12就算不附耳機與充電頭　傳聞仍比iPhone 11貴近1500元！

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

叫外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

陳建州道歉「真的是時候了」！

快訊／抓到了！染愛滋女移工凌晨落網

眼球、舌消失9死！「迪亞特洛夫事件」破案了

5年來影響生活！她發36歲送養文

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

白沙媽回鑾駐駕！老闆：不方便

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

7色一次滿足！家樂福也賣中衛彩色口罩了

南蛇纏漁網枉死！男童見狀難過哭了

台南芒果爺爺「送水果被砸頭」！網看完氣炸

快訊／趙孟姿生了！許孟哲感動：我注定要當女兒傻瓜了

金髮妹登門求饒　前一刻行為扯爆

更多

最夯影音

更多
李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！
女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面