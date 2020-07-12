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7月15日國安基金例會　停止護盤成關注焦點

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▲▼5/11台股一開盤即已上漲格局開出，盤中漲幅超過百點，大盤指數一舉攻上11000點大關。（圖／記者湯興漢攝）]

▲國安基金周三將召開例會，是否繼續護盤成為外界關注的焦點。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

國安基金即將在周三（15日）召開委員會例會，由於現在國內疫情穩定、台股指數也守在12000點之上，已經護盤近四個月的國安基金是否要繼續護盤，成了外界關注焦點；國安基金幕僚官員表示，是否停止護盤是由國安基金委員共同決定；而身為幕僚單位僅會就近期的國際情勢、台股指數提供報告給委員們參考。

台股近期表現不錯，即使受到亞股修正，台股周五（10）日下跌約119點，但是整體來說，台股仍然守住12000點，終場12073點。

請繼續往下閱讀...

隨著疫情的趨緩，國安基金即將在7月15日舉行第二季例行委員會，國安基金的動態再度成為焦點，市場揣測，台股現在12000點之上，應該是「退場」或者是「停止護盤」時機。

官員表示，目前雖然台股表現還不錯，但是市場還有許多危機，像是許多國家的新冠肺炎（COVID-19）疫情仍然無法獲得控制、甚至還有二次疫情等，經濟前景、投資環境變數還很多，仍具不確定性；像是香港等都還是有壓力。

幕僚單位會將近期的國際情勢、台股表現給委員參考，但是不會提供是否繼續護盤的建議，最終仍是由委員們還是「共識決」決定是否繼續護盤。

這次例會還有第二個重點，就是國安基金會公布上半年財報，由財報可知國安基金這次護盤大約投資多少、獲益多少以及報酬率大約多少。國安基金委員會此次是第七次護盤，由3月18日召開臨時委員會決議，至今已經護盤約4個月，國安基金在首季的例行委員會財報顯示，國安基金進場護盤至今已經投資7.56億元、報酬率達4788萬元，換算報酬率約6%。

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