美禁「具解放軍背景」研究人員入境　中國留學生叫屈：惡夢一場！

▲美國川普政府禁止與解放軍有關聯的中國留學生、研究人員入境。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國川普政府先前宣布，為了遏止中國剽竊智慧財產與商業機密，將禁止具有解放軍背景的研究人員與學生入境，暫時停止發放或撤銷F類、J類簽證，預估影響3000至5000人。一名25歲、就讀常春藤名校的中國留學生向媒體NBC叫屈表示，他絕對不是間諜，但過去幾年的努力如今都有可能化為烏有，「這是一場惡夢」。

這名中國留學生曾就讀一所具有解放軍背景的大學，他匿名透露，原本預計今年秋天完成材料科學、資訊科學碩士雙學位，並在美國尋找軟體工程師的工作，「我花費的是自己的金錢跟時間，我非常努力，而現在一切都有可能消失……我就必須回到中國了，這是一場惡夢」。

這名中國留學生強調，他絕對不是獲得北京資助的「間諜」，也指出美國政府應該進行「更聰明的篩選程序」，而非全面取消簽證。

美國情報單位相信，國內大學開放、合作的學術與研究環境，成為中國間諜竊取科學與技術的最佳場域。川普政府表示，一些中國大學或企業實體「支持或實施」北京的軍民融合策略，以利「獲取並轉移世界頂尖技術，包括透過剽竊手段，達到軍事主導地位」。被認定與上述大學或企業相關，並持有F類、J類簽證的中國研究人員或學生，將遭禁止入境或取消簽證。

▲川普政府宣布的簽證禁令引發正反方熱議，如何兼顧學術與國安議題成為關注。（圖／路透社）



據悉，每年大約36萬中國公民在美國學校就讀，學費與其他費用可帶來大約140億美元的經濟活動，此政策引發兩派論戰。政界人物與專家認為，川普政府的憂慮是合理的，一些中國學生可能造成國安威脅，但也擔心此舉導致中國公民對於「來美留學」望之卻步。另一方意見指出，中國學生也替美國帶來許多貢獻。

智庫「亞洲戰略與國際研究中心」資深研究員格拉瑟（Bonnie Glaser）認為，中國留學生中「會有一定比例的人存在合法性問題，應該要被禁止前來美國。但在灑網的時候，你可能會抓到一些合法的人」。她懷疑政府是否有能力評估每個人，「這在中國的體制之下很難做到，因為你不知道他們是否在說實話，我們不能取得他們的政黨資料，就了解他們真正的背景」。

Klasko移民律師夥伴創辦人、移民律師史塔克（William A. Stock）認為，雖然可能存在著合理的安全顧慮，但此政策造成的傷害，將遠大於它所想要解決的問題，「在沒有謹慎考慮的情況之下，真正丟掉美國在世界上最大的競爭優勢之一……這真的是一個笨拙的政策」。

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