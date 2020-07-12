外帶「20人份肯德基」露餡！他們不甩疫情開趴狂歡GG了...挨罰52萬

▲違反禁令辦趴，結果敗在肯德基。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任珈萱／綜合報導

澳洲東岸維多利亞州南部的墨爾本近日再度封成，嚴格執行居家隔離。不過仍有民眾違反禁令偷偷辦了生日派對，因點了20多分肯德基外帶意外露餡，遭罰款2萬6000澳幣（台幣約52萬4000元）。

綜合外媒報導，當時兩名救護車的工作人員肯德基（KFC）用餐，但發現有2名民眾於凌晨1點半點了20多份的餐點；隨後也馬上通知警方。

警方鎖定那兩人的車後，一路跟蹤到一處民宅，發現有人在開生日派對，並有16人躲在後院、車庫及床底下。警方也開出16張罰單，單張罰款1652澳幣（台幣約3萬3300元）。

維多利亞州警察局首席專員巴頓（Shane Patton）表示，墨爾本進入第三階段的管制以來，在24小時內發布了60多項違規行為；而一個生日派對要付 26,000美元，這絕對是一次難忘的生日派對，這種行為真的是荒謬至極。

巴頓也表示，那2位居民開車朗沃里（Longwarry）的墨爾本大都市邊界，不久後便抵達菲利普島的度假屋，並抓獲處以罰款，這種行為是公然和明顯的無視我們要執行的規定。

墨爾本進入第三階段管制之後，已經部署了1000多名警察和國防軍人員在墨爾本的街道上巡邏。