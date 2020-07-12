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過來人曝「經濟拮据好朋友」！便宜又可以瘦身　一次搞定兩餐

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▲桃園市劉姓女子去年5月間在平鎮區騎車載吐司不慎跌落一條，後方同向機車閃避不及摔車受傷，2女怒而提告。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲網友點名「吐司」，是經濟拮据的好朋友。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

有些人一領到薪水便開心的享受，到了月底打開戶頭時，發現所剩的積蓄不多，開始擔心下一餐的著落，因此，有網友在PTT上好奇詢問，「經濟拮据的時候都吃什麼，三餐吃吐司？滷肉飯？還是泡麵？」什麼樣的選擇可以吃飽又不會花太多錢，底下網友紛紛點名「吐司」。

一名網友在PTT以「當你經濟很拮据時都吃什麼？」文章中列舉出四個選項，分別是「買一條吐司，三餐都吃吐司、三餐都吃陽春麵、三餐都吃魯肉飯、三餐都吃泡麵」，什麼樣的搭配CP值最高，可以度過艱困的時期，「哪種選擇最好，有沒有相關的八卦阿」。

請繼續往下閱讀...

貼文一出之後，底下許多網友紛紛點名，「吐司」是經濟拮据好朋友，「一條吐司可以吃三天，一餐吃兩三片」、「吐司配一根香蕉」、「兩餐吐司一餐麵，麵自己煮，通常加空心菜偶爾加些肉片」、「吐司，真心不騙」、「以前吐司便宜一天吃兩餐」、「吐司夾鮪魚罐頭、一個罐頭可以兩餐、順便瘦身」。

也有不少人分享自己的「菜單」，「醬油+麵+野菜 or 白米+醬油+野菜」、「市場買$50絞肉回家炒辣肉醬，就能拌麵吃好幾餐」、「營養口糧十幾塊配水又能放，以前的好夥伴」、「水餃一包可以吃好幾天」、「冷凍饅頭包子、麵條加存下來的泡麵醬包」、「家樂福水餃一包50，可以吃好幾餐，跟泡麵吐司輪流吃」。

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