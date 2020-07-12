芒果爺送水果被砸頭　涉案犯嫌到案避重就輕送辦

▲賣芒果爺爺遭砸案，羅姓嫌犯被依竊盜等罪送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南一名老爺爺7月10日在市場賣蔬果時，好心送了一顆芒果給客人，沒想到卻反遭對方拿芒果狠狠砸頭，誇張的舉動不僅讓老爺爺受到驚嚇，全身也沾滿了芒果渣，而更誇張的是該名男子還趁亂偷走芒果，善化分局傳訊羅姓涉案人到案，羅嫌坦承竊盜否認傷害等犯情，全案依竊盜等罪嫌送辦。

善化分局指出，網傳「台南芒果爺送水果被砸頭」經網友於臉書PO文後，台南市善化分局警方立即於臉書回應，並聯絡被害人到派出所釐清案發經過及完成報案程序，胡姓被害人報案時表示，嫌疑人到擺設攤位前向其討芒果試吃，因被害人不從，嫌疑人直接拿芒果往被害人頭上砸，並趁機偷走攤位上一顆芒果。

本案獲報釐清案情後，隨即展開調查，循線追查於2小時內將羅姓犯嫌查緝到案，羅嫌到案時坦承竊取芒果，惟對被害人砸頭一事佯稱喝醉酒記不清楚，避重就輕，被害人報案時對於嫌疑人亦不提出告訴，善化分局於調查後，依竊盜、社維法等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市善化分局偵查隊隊長謝貴琳說明案情。

善化警分局長方國璽表示，事不分大小，警方絕不容許任何暴力事件發生，全力保障民眾生命、財產安全，也呼籲本案已依法處理，警方也不容許「私刑正義」，請民眾勿號召糾眾對嫌疑人施行暴力，以免觸法。

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