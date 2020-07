人類吃肉造成新冠肺炎！動保團體「染紅噴水池」　要求終結畜牧業

▲示威者將顏料倒入倫敦特拉法加廣場噴水池。(圖/路透)

記者丁維瑀/綜合報導

新冠病毒(COVID-19)源頭眾多紛紜,有一說法稱來自野味市場,似乎也成為動保人士的有力證據。多名示威者11日來到英國倫敦特拉法加廣場(Trafalgar Square),倒入顏料染紅著名的噴水池,敦促政府終結畜牧業、實施產業轉型,藉此預防下一場大流行。

▲鴨子在變色的水中。(圖/路透)

《路透社》報導,數十名示威者來自「動物反叛」(Animal Rebellion)團體,有女子在特拉法加廣場的噴水池中倒入紅色顏料,最後池水全部染紅,他們以此行為抗議畜牧業。倫敦警察廳表示有2人涉嫌造成刑事方面損害,已被逮捕。

“The Government has blood on their hands” - This crisis could have been prevented. The science tells us that 3 out of every 4 new infectious diseases originate from animals.#PreventFuturePandemics #EndAnimalFarming #COVID19 #AnimalRebellion pic.twitter.com/4z7Pk8JmN9