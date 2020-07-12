　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

變心了！金與正少女心透露「想看美國影片」...曝「川金會」重啟可能

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼金與正表示，願私下從美國收到DVD光碟。（圖／達志影像／美聯社）

▲金與正表示，願私下從美國收到DVD光碟。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）勞動黨第一副部長金與正10日清晨透過官媒《朝中社》發表談話，稱朝美會談這樣的事不會在今年發生，否定美國總統川普、國務卿蓬佩奧提及雙方11月前「川金會」的可能性；不過，她其實也在後段談話透露，想收到美國獨立紀念日的DVD，且已取得最高領導人金正恩同意，留給外界想像空間。

根據韓媒《中央日報》，蓬佩奧於美東時間9日表示，希望與北韓展開無核化談判，透露雙方高層會晤可能性。僅過6小時，金與正雖先在談話中否定朝美雙方會晤可能性，直稱「對朝鮮毫無利益」；卻又在話尾透露，金正恩預祝川普在下屆總統大選中能旗開得勝，「（金正恩）委員長表達期盼，相信川普能在其事業中取得美好成果」。

金與正接著表示，「如果可以的話，我希望之後能私下從美國收到，收錄美國獨立紀念日活動的DVD光碟。」

▲▼金正恩預祝川普，能贏得下屆總統大選。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩預祝川普，能贏得下屆總統大選。（圖／達志影像／美聯社）

金與正所指的獨立紀念日活動，包含川普3日在「總統山」拉什摩爾山發表的國慶演說、4日在白宮的國慶派對，以及總統專機空軍一號劃過白宮後，B-1、B-2、B-52轟炸機在大型空中閱兵亮相。

某不具名的外交消息人士分析，與上個月強硬的態度相比，金與正對美國的態度相對軟化了不少，特別是透露想收到包含川普演說、空中閱兵等美國獨立紀念日活動DVD，實屬罕見，「若想從美方收到DVD，代表著金與正欲重啟朝美雙方談判的可能性。」

據悉，美國白宮與國務院對於金與正該段談話，目前尚未表達任何立場。

►川普稱願見金正恩　金與正狠打臉：對北韓沒好處「年內不會有」！

►涼快下廚免開火！氣炸鍋超值下殺！全套一起帶回家

ET快訊
快訊／午後雷雨彈開炸！9縣市大雨特報　防雷擊強陣風
女工程師不倫戀男上司21年沒事　喊1句「夢裡我們終於結婚」下
「神級卸妝膏」送爆水面膜價格超殺！懶人必備還能養出小V臉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓口罩解禁！即日起可「無限制」購買　總理：將嚴格取締惡意囤貨者

大學生欺騙父親「投奔ISIS當聖戰士」　被關押後慘死獄中

下半身直接沒了！陽光弟衝浪「慘遇流氓大白鯊」　家人親睹「進食畫面」崩潰

變心了！金與正少女心透露「想看美國影片」...曝「川金會」重啟可能

切除蚊子1器官！牠竟吸血到「腹部爆裂」...數百萬人目睹影片嚇傻

爸媽樓下爽開趴　女嬰「慘淪鬥牛犬下潔牙骨」活活咬死…上樓驚見血噴房間！

康州市長搭機被狗咬　「左腿永久性受傷」怒告達美航空

性侵猥褻300童「面臨死刑」！法65歲淫魔印尼落網...用一招騙倒少女

美禁「具解放軍背景」研究人員入境　中國留學生叫屈：惡夢一場！

墨西哥病逝者爆量　無奈「挖墳趕舊客」堆疊白骨…日曬雨淋等認領！

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

宋偉恩「一次護花兩個」超義氣　獻出自己臉頰..carry蔡瑞雪、吳念軒

已停駕！駐駕傢俱店卻遭拒門外　老闆：不方便...媽祖秒啟程離開

5種材料簡單做「抹茶提拉米蘇」吐司基底淋上鮮奶油征服甜點胃

畢書盡當爸！「生了跟我長得很像的女兒」　唱歌哄她一直哭「可能不喜歡我歌聲..」

太誇張!兩張合照要價台幣2500 小心俄羅斯布偶人專挑遊客下手

南韓口罩解禁！即日起可「無限制」購買　總理：將嚴格取締惡意囤貨者

大學生欺騙父親「投奔ISIS當聖戰士」　被關押後慘死獄中

下半身直接沒了！陽光弟衝浪「慘遇流氓大白鯊」　家人親睹「進食畫面」崩潰

變心了！金與正少女心透露「想看美國影片」...曝「川金會」重啟可能

切除蚊子1器官！牠竟吸血到「腹部爆裂」...數百萬人目睹影片嚇傻

爸媽樓下爽開趴　女嬰「慘淪鬥牛犬下潔牙骨」活活咬死…上樓驚見血噴房間！

康州市長搭機被狗咬　「左腿永久性受傷」怒告達美航空

性侵猥褻300童「面臨死刑」！法65歲淫魔印尼落網...用一招騙倒少女

美禁「具解放軍背景」研究人員入境　中國留學生叫屈：惡夢一場！

墨西哥病逝者爆量　無奈「挖墳趕舊客」堆疊白骨…日曬雨淋等認領！

南韓口罩解禁！即日起可「無限制」購買　總理：將嚴格取締惡意囤貨者

低利的誘惑　裹足不前的企業將可望發債試水溫

大學生欺騙父親「投奔ISIS當聖戰士」　被關押後慘死獄中

集滿3大電視台第一人！　劉在錫「節目超過10年」創新紀錄

「迪士尼公主禮服」鑲上永生花長這樣　艾莎洋裝開著淺藍玫瑰超仙

凱蒂佩芮將迎來女兒！　選定「影后級女星」當乾媽

復賽向球迷喊話　湖人詹皇：讓我們從中斷的地方繼續

文昌帝君及牧師「神助攻」　饒慶鈴擔任智慧開竅官為社工祈福加油

下半身直接沒了！陽光弟衝浪「慘遇流氓大白鯊」　家人親睹「進食畫面」崩潰

米蘭時尚髮型員工百人齊跳飢餓舞　連續11年響應飢餓三十人道救援

「完全沒剎車」高速直撞遊覽車！　路人全嚇傻...雙載騎士頭部重創

國際熱門新聞

眼球、舌消失9死！「迪亞特洛夫事件」破案了

她吃掉「20歲陽光鮮肉」還懷孕　po片狂賀「結婚啦」

活生生被剝皮！「狐狸屍山」驚悚畫面曝光...

解放軍武統台灣難　美專家曝關鍵在澎湖

快訊／川普首公開戴黑口罩：這是好事！我從未反對過

男孩炸完發現「18cm巨無霸一根」　還被認證了！

9歲弟弟不聽話！13歲哥哥「一槍爆頭」殺死他

搭車驚見「蕾絲內內」掛他臉上！水藍色超完美服貼

斬首「生吞眼球」啃心臟　華裔男無罪

不戴口罩！店員拒絕服務網鈔票挺　客人求分錢

巴西總統確診　妻子與2女兒檢驗結果出爐

BMW業務妹「堅挺撐爆白襯衫」

南非教堂發生挾持人質事件　5人遭槍殺

日本千年神木倒了　壓毀多間住屋

更多熱門

相關新聞

美國市長搭機被狗咬　「左腿永久受傷」怒告達美航空

美國市長搭機被狗咬　「左腿永久受傷」怒告達美航空

美國康乃狄克州最大城市布里奇波特（Bridgeport）的市長加尼姆（Joe Ganim），在2018年11月搭乘達美航空時，意外被機上乘客養的狗給咬傷左腿。他表示它受到「嚴重、疼痛且永久性的傷害」，並以此狀告達美航空。

美禁具解放軍背景研究者　留學生：惡夢

美禁具解放軍背景研究者　留學生：惡夢

家中藏聖經！她慘遭朋友「抓靶子」慘死

家中藏聖經！她慘遭朋友「抓靶子」慘死

沖繩美軍61人染疫　封鎖普天間機場漢森營

沖繩美軍61人染疫　封鎖普天間機場漢森營

首爾市民「掩面痛哭」！市長兒從英國回韓奔喪

首爾市民「掩面痛哭」！市長兒從英國回韓奔喪

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮金與正美朝會談獨立紀念日DVD國慶演說川普蓬佩奧北美要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

快訊／抓到了！染愛滋女移工凌晨落網

叫外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」

陳建州道歉「真的是時候了」！

逆轉！在地人起底芒果爺爺黑歷史

眼球、舌消失9死！「迪亞特洛夫事件」破案了

5年來影響生活！她發36歲送養文

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

白沙媽回鑾駐駕！老闆：不方便

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

39歲陳冠希變這樣！真實模樣現形

南蛇纏漁網枉死！男童見狀難過哭了

7色一次滿足！家樂福也賣中衛彩色口罩了

長太像以為走丟　她牽陌生狗回家

更多

最夯影音

更多
李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！
女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面