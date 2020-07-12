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看聖經...然後就死了！她偷藏聖經遭朋友「抓靶子」　慘被政府處私刑虐死

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▲▼北韓40多歲婦女，僅因偷看聖經便被私下處刑而死。（圖／取自Pixabay）

▲北韓40多歲婦女，僅因偷看聖經便被私下處刑而死。（圖／取自Pixabay）

記者羅翊宬／編譯

現在連收藏聖經也會被判死罪嗎？北韓（朝鮮）一名40多歲的婦女無意間在做生意時拿到一本聖經，起初只為了殺時間才閱讀，但卻因看得霧煞煞隨意丟進家中倉庫，然卻遭拜訪家中的朋友當抓靶子向政府告密，被國安人員逮捕後私下處刑而死。

根據脫北者媒體《Daily NK》，該名申姓婦女本住在咸鏡南道新浦市，平時會至位處朝中邊境的兩江道惠山市做生意，今年1月偶然拿到一本聖經，在好奇心的驅使下，將聖經放入背包、帶到新浦，並趁閒暇時閱讀。然而申婦從未接觸宗教，難以窺探聖經道理、理解基督宗教的教義，之後便將聖經隨意丟進家中倉庫地窖。

原本申婦早已忘記該本聖經的存在，然而卻未料想到3月時，住家遭保衛部人員奇襲搜查，意外從地窖翻出該本聖經，因此被當場逮捕。

根據咸鏡南道線民透露，原來申婦在被逮2天前，曾有親友拜訪申婦住家，希望能借錢；然而在新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球下，申婦收入銳減，於是只好婉拒親友請託，但親自下廚煮一碗海帶湯「賠罪」，先讓親友在倉庫休息，希望能撫平受傷的心靈。

但親友根本不接受申婦的一番苦心，在倉庫無意間發現藏有聖經後，逕自向保衛部人員告密，使申婦遭逮捕，最後死於私下處刑。

▲▼位於北韓平壤市萬景台區的鳳岫教會。（圖／翻攝自維基百科）

▲位於北韓平壤市萬景台區的鳳岫教會。（圖／翻攝自維基百科）

然而，申婦在接受審判時，意外自首曾將新浦造船廠等國家重要設施與地形資料洩漏給外國人，罪加一等。北韓當局認為，申婦散佈敵國聖經、背棄住民間的信任，不僅做出背離社會主義等反黨、反國家行為，還犯下間諜罪。

線民表示，雖然申婦私下閱讀聖經是事實，但對於犯下間諜行為等罪確是無法置信，「只因為看聖經便被處決致死，刑罰未免太重！但附近住民都一致認為，有可能是因為申婦是新浦人，住處附近設有重要核潛艇基地，保安部研判她可能早已對外洩漏核潛艇基地資料，才暗地裡將她處刑。」

線民補充，「保衛部此舉有殺雞儆猴的作用。」

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