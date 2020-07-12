北韓嗆英國「跟屁蟲」！譴責制裁措施「低級齷齪」：勿干涉我國內政

▲北韓不滿英國制裁，嗆其只是美國的附庸國。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

英國政府6日（當地時間）首度獨立制裁49個違反人權的個人與機構，外相拉布（Dominic Raab）表示，其中包含2處涉及強迫勞動、施虐、拷問、殺人的北韓收容所。北韓（朝鮮）外務省11日在公開聲明中對英國開嗆，將不惜一切讓英國付出代價；還表示，英國只是美國的跟屁蟲、附庸國。

在首波英國制裁名單中，包括北韓政府轄下的國家保衛省、社會安全省。北韓外務省發言人透過《朝中社》表示，「做為美國的魁儡，英國竟然以脫北者垃圾所提供的捏造、杜撰資料為基礎，將我國國家保衛省與社會安全省納入首波制裁對象，這是非常嚴重的挑釁行為。」

外務省發言人氣憤難平，「英國此次的舉措低級又齷齪，根本是附和美國敵視朝鮮的政策。我國在此表達強烈譴責，反對干涉我國內政！」

外務省發言人補充，「英國脫歐如果只為了主張自身的主體性，那就應該要有自己的主見，別當美國的跟屁蟲！」

據悉，若登上制裁對象名單，除了無法入境英國、在英國內的資產被凍結、禁止在英國進行金錢流通，也不允許在英國置產獲取經濟利益。

►怎可吃兔兔！金正恩指示北韓軍隊「以草換肉」養兔當下酒菜：味美便宜

►涼快下廚免開火！氣炸鍋超值下殺！全套一起帶回家