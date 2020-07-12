活生生被剝皮！「狐狸屍山」驚悚畫面曝光...他直擊「毛皮工廠」崩潰震驚

實習記者陳妙津／綜合報導

動物保護團體「國際人道協會」（Humane Society International）近期調查發現，某亞洲毛皮工廠竟以金屬棒將狐狸活活打死，或是活生生剝皮致死，只為取得毛皮，大量狐屍被丟棄成一座佔面龐大的「屍山」，比貨車大上數倍，鮮血淋漓的畫面被形容為「地獄景象」。

據《每日郵報》報導，該協會近日公布11座主要銷往英國的亞洲毛皮工廠內部畫面，只見成排的籠子堆砌成山，每個籠子小到狐狸及貉們僅能移動幾英吋距離，籠內覆滿長期未打掃的糞便，水盆卻幾乎都空空如也，許多狐狸出現重複性行為，包括反覆搖擺、轉圈等，是典型的精神衰弱症狀。

▲被剝皮的狐屍被丟棄成龐大的屍山，畫面宛如地獄。（圖／翻攝自Humane Society International官網）



最可怖的是，當狐狸滿一歲時，工廠人員便會將牠們拖出籠外，直接抓著尾巴，用金屬棒用力重複打頭，直到狐狸們不堪承受吐血而亡，再剝下牠們的過冬毛皮，這種方式會造成動物極大痛苦與傷害，卻不會立即致死，而是在死前受到反覆折磨。畫面中也拍下狐狸被剝皮的場景，調查人員則指稱，部分狐狸甚至是在明顯活著並移動的狀態下，被活活剝皮，渾身染血。出於安全考量，影片的拍攝地點並未公布未於哪個國家。

▲目前沒有國家完全禁止皮草交易。（圖／取自免費圖庫pixabay）



而剝完皮的狐屍則被棄置在一旁，堆成一座滿是鮮血的屍山，數量多到如「地獄景象」，讓調查人員崩潰震驚，不得不盡力平穩思緒才能繼續拍攝，「那裏有一堆屍體，成千上萬的動物如垃圾一樣被棄置，彷彿牠們的生命毫無意義。」恐怖景象曝光後，野生動物節目主持人帕克漢姆（Chris Packham）表示，「我對皮草貿易的惡化感到震驚，所有想穿皮草的人都不應該逃避看這些影片。」

英國雖在2003年禁止毛皮工廠，但每年仍從芬蘭、義大利、波蘭、中國、印度及泰國，進口數百萬公斤的皮草，讓國際人道協會呼籲，英國應全面禁止皮草銷售。