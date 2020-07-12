川普特赦「通俄門」顧問史東　穆勒罕見發聲：他是聯邦重罪犯！

▲美國前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）罕見投書，捍衛他針對史東（Roger Stone）提出的起訴。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國白宮10日宣布，總統川普將下達特赦令，替涉入「通俄門」的競選顧問、親信史東（Roger Stone）減刑。偵辦此案的前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）對此罕見發聲，他11日投書《華盛頓郵報》表示，史東不是無辜的受害者，「被起訴與定罪，是因為他做出聯邦罪行。他仍是一名被定罪的重罪犯，而且這是正確的」。

穆勒在文中指出，史東不是無辜受害者，「（史東）被起訴與定罪，是因為他做出聯邦罪行」，即使總統下達特赦令，也不能消除7項重罪指控，「他仍是一名被定罪的重罪犯，而且這是正確的」。

穆勒否認「通俄門」調查是「獵巫」、「騙局」的說法，並指出此案記錄了對於美國民主的嚴重威脅，「我們在史東案做出的每一個決定，都如同我們的所有案件一樣，只根據事實與法律，並且遵循法治原則。從事這些調查與起訴的人們，依據最高度的正直行事」。

▲川普競選顧問史東（Roger Stone）因「通俄門」遭起訴7項罪名。（圖／路透）

史東是川普的親信兼「老友」，長期擔任競選顧問，因妨礙國會調查「通俄門」案遭判刑40個月。但白宮10日宣布，川普將下達特赦令，替這名「俄羅斯騙局的受害者」減刑，「這些獵巫行動永遠不會有結果，特別檢察官辦公室對於知名人士提出程序性指控，試圖製造隱藏在表面之下的錯誤犯罪印象」。

《紐約時報》指出，川普過去屢次批評「通俄門」是非法、政治性的惡意行為，甚至抨擊是「獵巫」與「騙局」。穆勒一直以來都避免與總統發生衝突，即使去年7月在國會作證也十分保持克制，如今罕見大動作地撰文捍衛起訴決定，引發關注。

穆勒調查「通俄門」，結案時指出，俄羅斯為了幫助川普當選，確實曾經大力干預2016年大選，莫斯科與川普競選團隊多次接觸，史東也涉入其中，但沒有確切犯罪陰謀證據。他指出，俄方認為可從川普執政中獲取利益，並且努力確保這項結果，川普陣營也知道能在莫斯科的協助中獲利。

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