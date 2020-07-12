25歲女月薪37K「看PTT年薪都破百」好焦慮！　同齡嘆：吃不飽但餓不死

▲出社會3年怕領37K太少。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

不少剛出社會的新鮮人月薪不到3萬元，但隨著經驗與年資成長，薪水也有機會越來越豐厚。一名女網友透露，她今年滿25歲，最近薪水從35K調漲成37K，仔細算了一下，現在年薪可以達到53萬，但看PTT上很多人都說自己年薪破百，不禁懷疑自己是否收入太低，「這樣算慘嗎？」

原PO在PTT表示，前陣子獲得加薪機會，每個月底薪就是3萬7000元，加上年終與三節獎金年薪52萬至53萬，雖然足以應付日常生活開銷，不過，已經出社會3年，也一步步往30歲大關邁進，25歲還在領37K是否該檢討？

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▲很多人30歲還領不到37K。（示意圖／pakutaso）



多數網友認為，25歲賺37K已經有達到水平，但還是得依職業成長性、居住地區來綜合評估，「還可以，我正職收入34K，被動年收入600K」、「不就國營職員起薪？吃不飽但餓不死的薪水」、「25歲還可吧，如果是35歲不太行，不過看什麼工作」、「跟你差不多，覺得就是低薪可波（悲）的社畜呵呵。」

先前也有另一名25歲女網友在PTT發問，「25歲的女生，薪水40k會算沒出息沒有企圖心嗎？」她目前月薪是38K，老闆承諾今年會幫她加到40K以上，雖然這份工作做起來得心應手，「但看到身邊同行的朋友，有的已經領到40甚至46k，也想著自己要不要脫離舒適圈，辛苦一點不要這麼安逸，多賺一點。」其他人回應，「以妳的情況來說，同學也只是多幾千塊，那還好」、「是該跟身邊同學比較一下才是，畢竟是差不多學經歷」、「不同產業差很多，不知道你是什麼產業要怎麼比。」

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