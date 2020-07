大學生欺騙父親「投奔ISIS當聖戰士」　被關押後慘死獄中

▲莫斯特法奧偷偷前往敘利亞當聖戰士。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者丁維瑀/綜合報導

英國27歲男子莫斯特法奧(Ishak Mostefaoui)2014年前往敘利亞,投奔極端組織「伊斯蘭國」(ISIS),他的英國公民身分也被撤銷。最新消息則指出,該名聖戰士在敘利亞監獄關押期間,因為想逃走而被槍殺。

BBC報導,莫斯特法奧來自倫敦東部,2014年瞞著家人祕密前往敘利亞,加入ISIS擔任聖戰士。他去年被關押在敘利亞東北部哈塞克(Hassakeh)一處監獄;此處領土主要由庫德族、敘利亞民主力量所控制。

消息指稱,莫斯特法奧在試著逃出監獄時被殺。哈塞克這所監獄關押許多來自不同國家的聖戰士,也有說法提到,當時監獄場面混亂,他因而喪命。不過男子死亡的消息還未得到官方證實。

根據《衛報》,莫斯特法奧的父親阿伯德拉曼(Abderrahmane)表示,他們一家人從阿爾及利亞來到倫敦,當時莫斯特法奧才5歲,雖然家人都反對極端主義,但他在就讀大學時期變得激進。

