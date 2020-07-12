大學生欺騙父親「投奔ISIS當聖戰士」　被關押後慘死獄中

▲莫斯特法奧偷偷前往敘利亞當聖戰士。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

英國27歲男子莫斯特法奧（Ishak Mostefaoui）2014年前往敘利亞，投奔極端組織「伊斯蘭國」（ISIS），他的英國公民身分也被撤銷。最新消息則指出，該名聖戰士在敘利亞監獄關押期間，因為想逃走而被槍殺。

BBC報導，莫斯特法奧來自倫敦東部，2014年瞞著家人祕密前往敘利亞，加入ISIS擔任聖戰士。他去年被關押在敘利亞東北部哈塞克（Hassakeh）一處監獄；此處領土主要由庫德族、敘利亞民主力量所控制。

消息指稱，莫斯特法奧在試著逃出監獄時被殺。哈塞克這所監獄關押許多來自不同國家的聖戰士，也有說法提到，當時監獄場面混亂，他因而喪命。不過男子死亡的消息還未得到官方證實。

根據《衛報》，莫斯特法奧的父親阿伯德拉曼（Abderrahmane）表示，他們一家人從阿爾及利亞來到倫敦，當時莫斯特法奧才5歲，雖然家人都反對極端主義，但他在就讀大學時期變得激進。

Ishak Mostefaoui, a British jihadi from east London who went to Syria to join ISIS, has died in prison out there. https://t.co/CMNqSCrGxf — Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) July 11, 2020

回到2014年，莫斯特法奧表示他要去阿姆斯特丹待個幾天；還沒出發前，大家認為他是喜歡足球且受到歡迎的年輕男子。他的家人一個月時間都不知道狀況，直到莫斯特法奧從敘利亞打來，他的父親情緒崩潰。

報導指出，莫斯特法奧是第一位在關押期間死亡，來自英國的ISIS支持者，他的英國公民身分於2018年被撤銷。有9名西敏寺大學（University of Westminster）學生加入ISIS，他是其中一名。

英國政府發言人表示，外交部自2011年以來就建議國民不要前往敘利亞，支持ISIS可能會帶來非常嚴重的國安風險。

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