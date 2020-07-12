解放軍拿下台灣難！美軍事專家曝「關鍵在澎湖」　守住就能戳破武統夢

▲2017年5月25日，澎湖漢光演習模擬解放軍攻台。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國軍事專家艾克斯（David Axe）10日在《富比士》（Forbes）發表專文，他寫道，解放軍有多種入侵台灣的方式，風險較小的方式是先從西南部登陸。不過艾克斯認為，中國若想侵入台灣領土，或許只能先占領澎湖，但這有很大的困難，且時間並不站在中方這邊。

艾克斯寫道，台灣東海岸多山且多岩石，狀況良好的海灘位於西海岸，尤其是在台灣西南平原一帶。他表示，如果解放軍入侵，很可能會選擇在這一片平原部署，但也至少面臨一大難題。

艾克斯認為，理論上而言，中國是有可能直接攻擊台灣的首都台北，進逼台北港口；中方據悉也已擬出相關計畫。美國智庫2049計畫研究所（Project 2049 Institute）資深主任伊斯頓（Ian Easton）就曾寫道解放軍奪台的手法，「這是一場最終的噩夢局面。」

不過艾克斯寫道，台灣防守嚴密，解放軍也知道從南部入侵的風險較低。總統蔡英文1月獲得壓倒性勝利後，中國軍方似乎刻意洩漏一張士兵研究台灣地圖的相片，入侵路線清楚標示於地圖上。

▲總統蔡英文2017年視察澎湖漢光演習。（圖／達志影像／美聯社）

其中一張地圖可見，解放軍在占領澎湖後才從台灣南部登陸。中國軍方在入侵台灣以前，幾乎沒有選擇，只能先拿下澎湖，如果中方艦隊沒有摧毀澎湖的駐防地，將會受到導彈攻擊。

然而，艾克斯認為，中方要拿下台灣可能很困難，如果發生戰爭，台灣會立刻展開反制。他表示，北京有能力拿下澎湖，中國空軍與火箭軍可用數千枚炸彈與飛彈轟炸澎湖，但關鍵還是在於時間問題。

文中寫道，解放軍拿下澎湖的每一小時，台灣也能啟動南部海邊的軍力，動員200萬名的後備軍人。同時，美軍可以派兩至三艘航空母艦群到台灣周邊，解放軍在澎湖升起旗幟時，美軍轟炸機可能已準備帶來隱形巡弋飛彈，「在任何入侵的劇本中，時間並不站在中國這邊。」

文末指出，若解放軍真的占領澎湖，將能實現中國的統一目標，可是如果失敗，或許會有很長一段時間將終結北京的武統行動。

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