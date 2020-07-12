眼球、舌頭消失！9登山客死狀淒慘　最離奇「迪亞特洛夫事件」宣告破案了

▲61年前於9名年輕登山客死於山難意外，詳細調查報告於近日公布 。（圖／翻攝自IMDb）

記者陳致平／綜合報導

俄羅斯神秘的迪亞特洛夫事件在61年後的今天公布最新調查結果，這起發生於1959年2月2日山難意外造成9名年輕登山客死亡。登山客被搜救隊發現時死狀悽慘，其中2名死者的眼球、舌頭消失，胸骨嚴重骨折，剩下的7名死者衣著單薄，在經過蘇聯政府幾個月的調查後，將罹難者的死亡原因定調為「死於強大的未知力量」，這起山難意外多年來受到廣泛討論，由於缺乏目擊者也未公布詳細調查結果，引起了外界諸多猜測。

俄羅斯當局於2019年決定重新調查此案，經過一年多的調查結果指出造成9名登山客死亡的原因是雪崩，由於一行人位於海拔1097米，當時天寒地凍的天氣因素使得能見度極差，9人在離開紮營的帳篷後無法返回營區，最終導致死亡。

回顧這起神祕詭譎的山難意外，1959年1月底10名烏拉爾工業學院的學生組成一支登山小隊，在隊長迪亞特洛夫（Dyatlov）帶領之下，決定要挑戰烏拉爾山脈其中一座被當地原住民封為「死亡之山」（Kholat Syakhl），目的是為了獲得3級登山證書，該證書為蘇聯時期頒發的最高難度登山證書。

10位領有次高級登山證書且經驗豐富的野外求生好手就此踏上征途，其中一名成員尤金（Yuri Yudin）卻在登山前因風濕與先天性心臟病等身體因素不得不中途放棄。這時候隊長告知尤金，登山小隊會在2月12日下山，日期視登山的進度決定，有可能會再晚個幾天下山。

▲9名登山客於途中遇上暴雪，在山腰搭帳棚過夜 。（示意圖／翻攝自IMDb）

剩下的7男2女按照計畫繼續前行，並於2月1日嘗試通過山口。不幸的事卻在此時發生了，當時氣溫非常低，大約在零下25度到30度，一行人還遇上暴風雪，能見度極差，必須先暫緩原定行程，在山腰紮營過夜。然而，這一晚過後就再也沒收到登山小隊的消息

一直到2月20日，擔心的親友按耐不住緊張的情緒，在他們的要求下，第一支搜救隊整裝上山尋找杳無音訊的登山小隊，緊接著軍隊和警察也加入搜救行隊，並出動了直升機協助救援。過了6天後，搜救隊終於在死亡之山找到當時的營地，卻被眼前震撼的一幕嚇傻了，

營地損壞嚴重，營帳從中央凹陷，覆蓋了厚重的白雪，最詭異的是帳篷從裡面被劃開，四周遍尋不見登山隊的成員，只找到他們的隨身物品，像是登山工具、紮營用品、保暖衣物和食物等。帳篷周圍的雪地上佈滿了雜沓的腳印，這些印子詭異之處在於有些腳印是光著腳，循著腳印可以看出他們要朝著東北方的森林移動，然而這些腳印卻在森林邊緣處消失。

搜救隊繼續尋找蛛絲馬跡，最後在營地1.5公里外的一條河邊，找到兩名穿著內衣的死者，另外3名死者也是在附近被找到，從死亡時的姿勢來看，3人似乎嘗試著要返回營地。經過儀器檢測結果得知，幾名登山隊成員的毛衣上，測得相對較高的輻射量，其他人的手上跟臉上也都有燒傷。

▲其中兩名死者的舌頭和眼睛離奇消失 。（圖／翻攝自IMDb）

剩餘4名成員則是在融雪後被發現，身上皆受到嚴重傷害，死因主要為體溫過低，有2名罹難者的胸骨斷裂，一人頭骨骨折，而其中一名男性死者佐洛塔廖夫（Zolotarev）和女性死者杜比妮娜（Dubinina）的舌頭和眼睛全消失不見。

這樣奇怪的死法立即引起輿論討論，主要可以分為四種：

一、遭到當地原住民曼西人殺害，然而這樣的說法隨即遭到推翻，因為登山隊成員所駐紮的營地並非原住民聖地，帳篷周圍也沒有留下任何打鬥痕跡。

二、蘇聯秘密武器試驗，位於事故發生地以南50公里處，有目擊者聲稱在當晚看到天空的北方有橘黃色的球體，根據一些事故報告指出在該區發生金屬碎屑，暗指蘇聯軍方可能在當地進行祕密活動。

三、謠傳有「神秘雪人」（yeti）住在北烏拉山附近，小隊成員遭到雪人等超自然力量殺害。

四、雪崩壓垮帳篷，由於山區雪崩現象並不罕見，事故發生當晚，天氣極差、暴雪肆虐，登山小隊的紮營在一處斜坡之上，因此一場小雪崩把帳篷弄塌，造成這起憾事。

有關超自然現象、軍方祕密活動、雪崩等謠言造成迪亞特洛夫事件中9名登山客離奇死亡，這些未經證實的謠言已討論了數十年之久，根據俄羅斯最新調查結果公布，這起詭譎的山難意外確實是由雪崩造成。高級州檢察官安德烈•庫里亞科夫（Andrei Kuryakov）表示，登山小隊的成員在零下負40至45度低溫下凍死了，在那種險惡的情況下並沒有任何機會活下來。