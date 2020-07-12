麗清6月營收3.58億元、年增19.17%！鑽研LED車燈技術　迎電動車和新能源車商機

▲麗清表示，今年上半年供貨的上汽大眾驕車款「朗逸」，LED尾燈光源即由麗清供應。圖為上汽大眾朗逸（Volkswagen Lavida）電動版。（圖／CFP）

記者楊絡懸／台北報導

LED車燈模組老字號「麗清科技」（3346）公布2020年6月合併營收為3.58億元，月增9.31%，年增19.17%；累計第二季合併營收為10.53億元，季成長 59.89%，逆勢年增0.07%，在中國地區疫情走穩及政府購車優惠政策的嘉惠下，帶動主要客戶的拉貨力道增溫。至於上半年營收為17.12億元，年減15.94%。

麗清表示，第二季營收成長，主要受惠於中國政府於疫情後加大對於汽車產業發展推進與購車優惠的刺激政策，帶動新車銷售市場連續3個月單月銷量保持年增率正成長，明顯感受需求回溫，推進主要客戶對公司旗下LED車燈產品展現強勁的拉貨力道，尤其第二季出貨業績中，LED車尾燈季成長約7成、頭燈季成長約4成，挹注公司上海、東莞兩大生產基地的產能稼動率達9成水準。

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展望2020年第三季，麗清維持審慎樂觀看法。6月中國汽車經銷商庫存預警指數為56.8%，雖然較5月微增2.6個百分點，但客流量與銷量皆有所回升，品牌車廠也有機會在政策刺激效果下增添銷售成長動力。今年上半年供貨的上汽大眾驕車款「朗逸」，LED尾燈光源即由麗清供應，此款車今年上半年在大陸新車銷售量高達18萬台以上。

麗清表示，下半年有望隨著客戶的拉貨需求增加，持續帶動良好的訂單能見度，挹注今年整體營運遞出逐季向上的成績單。麗清也持續優化產線製程、擴增接單市場範疇、嚴控費用支出等重要策略實施，以期隨著營運規模放大，精進整體毛利率與營運表現。