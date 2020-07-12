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法巴攜手景順投信「護資產」　保單平台首賣高評級企業債券基金

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▲法國巴黎人壽。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲法國巴黎人壽。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／台北報導

高齡化為目前全球面臨的挑戰，也對人類的生活方式產生衝擊，低利環境與老化人口所衍生出的問題逐漸被重視。

為提供更符合時下需求的金融工具，法國巴黎人壽攜手景順投信，於投資型保單連結並首賣「景順環球高評級企業債券基金」，透過具「高評級」特色的投資等級企業債券來對抗千變萬化的投資市場，也讓投資人能有更多元管道將基金納入投資組合，以因應低利與不確定的金融環境。

法國巴黎人壽表示，團隊因應保戶需求和市場趨勢，持續提供多元的保險商品供客戶選擇，當社會面臨到高齡化的挑戰時，客戶會開始傾向較保守的投資選擇，透過和景順投信攜手合作於投資型保險平台中連結首賣的「景順環球高評級企業債券基金」，提供穩健的高評級企業債券基金供投資人選擇，讓保戶能透過投資型保單對抗風險，同時滿足投資與保障的雙重需求。

法國巴黎人壽進一步表示，為讓客戶能有更即時且便利的優質保險體驗，客戶可透過數位平台「巴黎線上保戶專區 」隨時掌握保單內容、保單績效、理賠進度、繳費明細、以及變更保單項目等，同時，投資型保單客戶也可透過PAI智能理財服務，享有由大數據演算出的投資組合建議，幫助保戶創造更多機會。

法國巴黎人壽目前連結「景順環球高評級企業債券基金」的投資型保單商品包括金賺100、穩賺100、耀動100、好利滿滿，投資人可依自身需求選擇合適商品。

景順投信指出，根據統計，國內65歲人口比例有逐年上升的趨勢，年齡越大，投資選擇往往會越趨保守，對風險趨避的程度也會相對提高，這樣的趨勢，反映在最近幾年投資等級債券以及高收益債券基金規模增減上，從金融海嘯之後至今年4月底，全球投資等級企業債券基金的規模已經膨脹接近9倍，而高收益債券的基金規模僅成長2倍多，主要是掌握全球財富的戰後嬰兒潮世代的老化，成為推動高評級企業債券基金規模的一個主要動力來源。

景順投信表示，景順環球高評級企業債券基金掌握全球優質的投資級企業債券，投資組合囊括250家以上的發債企業與600檔企業債券，聚焦於優質發債企業，平均信評為BBB+等級，具有「好」、「佳」、「債」三大特色，也就是有好債息、評級佳以及全球選債。

該基金採用獨到的「主題式選債」策略，針對趨勢方向挑選適合的產業配置，涵蓋面向包括中國經濟轉型、地緣政治發展等十大關鍵投資主題來掌握趨勢，長期提高收益來源，增進投資組合管理效率，相當適合不論市場多、空，都需要資產配置的投資人及高收益債券或新興市場債券持有部位較高的投資人。

法國巴黎人壽表示，保戶可透過投資型保單平台架構，完成資產配置規劃及保險保障，滿足人生各階段財務目標與風險保障。同時，法國巴黎人壽提醒，保戶購買投資型保險保單除投資標的信用風險外，仍應留意市場價格風險、經濟變動風險和匯率風險等，並確認保障範圍和給付方式適合自身需求及承受各項風險能力等因素，才能發揮投資型保險所帶來的投資與保障功能。

 
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