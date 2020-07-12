富士達保經榮譽典禮「600多名業務菁英」齊聚　展望下半年創新高峰

▲富士達保經年度榮譽會頒獎典禮，台北、台中兩場活動共有600多名業務同仁參與盛會。（圖／富士達保經提供）

財經中心／台北報導

富士達保險經紀人於台北、台中兩地盛大舉辦「2019年度榮譽會暨2020世紀高峰競賽」頒獎典禮，表揚去年度傑出業務同仁，共有超過600多人盛裝出席年度盛典。

「年度榮譽會」由2019全年度業績表現最佳主管台中九區部資深業務副總經理林昭全奪得會長殊榮；為期5個月的「世紀高峰競賽」則由桃竹一區部業務總監黃金恩榮登第一名寶座。全台各區部皆有多位優異同仁獲獎，更展現富士達保經持續深耕全台發展的成果。

為配合防疫新生活運動，富士達保經本次特別舉辦兩場頒獎典禮，藉此降低人員密度並做好實名控管，確保所有與會者的健康安全，提供高規格的活動品質。

典禮現場更精心置入各式「童話」元素，讓整場頒獎活動既隆重又熱鬧，同時也勉勵所有業務同仁要保有赤子之心，勇於挑戰、開創無限未來，成為自己事業王國的國王或皇后。

▲年度榮譽會頒獎典禮，表揚100多名傑出業務同仁並獻上最高榮耀與喝采。（圖／富士達保經提供）

富士達保經表示，當得獎者們風光進場接受眾人掌聲喝采，更掀起整場活動高潮，並激勵其他同仁努力爭取明年度榮譽；特地安排大獎得主們進行榮譽分享，毫不藏私地公開好業績的秘訣，也不忘提醒所有同仁保險新制上路後該如何調整銷售策略以及善用公司提供的「AI機器人」支援，才能達到事半功倍的效果，帶給客戶最良好的服務體驗。

典禮現場，富士達保經董事長廖學茂盛裝出席，他恭喜所有表現優異的得獎者，且衷心感謝所有同仁的努力與配合，才能讓富士達保經年年屢創佳績。

此外，廖學茂也勉勵同仁，台灣疫情趨於緩和，下半年起可能就會出現保險市場強勢復甦的情形，務必要做好準備，把握機會才能再創業績高峰。

廖學茂也談到，富士達保經今年初以來不畏疫情影響，抓緊時機積極擴展公司規模，上半年已陸續在嘉義、台南、高雄等地成立新區部，希望讓南部民眾有更多、更好的專業保險服務選擇。