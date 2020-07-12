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打工實務經驗要具備！　53%企業坦言面試可更加分

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▲▼麥當勞成打工族首選企業！攜手1111人力銀行公布最新調查。（圖／記者謝盛帆攝）

▲53%企業坦言有打工經驗的新鮮人面試可更加分。（圖／記者謝盛帆攝）

記者余弦妙／台北報導

暑假打工旺季到，不少學生都會在這個時期投入暑期工讀行列，對此yes123求職網就針對暑假打工進行相關調查，結果顯示，社會新鮮人的履歷表上，若有打工經驗，52.9%的企業透露，在面試時有加分作用。

yes123求職網指出，高達52.9%企業透露社會新鮮人在找工作的時候，若有打工經驗，在面試時會有加分效果，同時新鮮人應徵正職工作時，如果曾經是該公司的工讀生，更有65.1%因此表示，會考慮優先錄取。甚至對於表現優異的工讀生，有23.3%公司指出，會有轉任正職人員的制度。

請繼續往下閱讀...

yes123求職網發言人楊宗斌認為，雖然上半年因疫情衝擊經濟，所幸進入暑假，剛好有「三倍券」、「國旅補助」、「藝fun券」等政策陸續上路，使得內需廠商、小型店家，計畫開出的打工缺有望增加。

楊宗斌也表示，因應「後疫情時代」，企業尋求數位轉型，像是徵求網站小編、拍短片人員、直播主，皆給予網軍世代的學生更寬廣的兼差空間。假如經過暑假兩個月下來，工作表現佳或接案合作順利，除了開學後繼續上工外，持續累積實務經驗，未來畢業後，獲得原本工讀單位邀約回聘的機率，也跟著提高。
 

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