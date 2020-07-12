為了家人踏進法拍市場　財金教授超狂「買屋賺錢術」大公開

圖文／鏡週刊

財金教授聶建中為了家人踏進法拍市場，如今擁有多間房產，投資資歷超過20年，現在的他財務自由、生活也自由，理財收入很EASY。以下公開聶建中買法拍屋的SOP。

聶建中不僅是大學財金系教授，更是擁有多間房產的包租公。他從供需法則判斷進場時點，買房買出心得，以獨創的「543原則」篩選法拍屋標的，靠著收租滾大資產，提早完成財富自由的人生目標。以下即是聶建中買法拍屋的SOP。

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步驟1：篩選物件

至「司法院法拍屋查詢系統」點選自己熟悉或有興趣的地段，再看拍次。1拍為估價，界於市價上下；2拍打8折；3拍打64折。

步驟2：評估優缺

以找尋都更題材潛力物件為例，可依照543原則評估（5：戶數不超過50，4：周圍新建案一坪低於40萬元不買，3：30年以內的房子不考慮），並實地查訪周邊環境。

以聶建中在中正區的法拍物件為例，距離古亭捷運站步行僅需10分鐘，周邊生活機能佳，加上今年春節期間重慶南路高架橋拆除，聶建中家門前的視野變寬敞，預估房價也會跟著上漲。

步驟3：精準出價

投資人應詳閱法院公告確認是否有點交、租賃權、抵押權、投標資格限制，以及優先承買權。依照對物件的喜好程度加價。

步驟4：順利交屋

建議新手選擇法院點交的房子。法拍屋通常無法進屋勘查屋況，最好先預備一筆房屋修繕與整理費用。



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