　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

為了家人踏進法拍市場　財金教授超狂「買屋賺錢術」大公開

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

選對地段房價才有增值保障，聶建中喜歡騎著機車，巡視物件生活機能。

圖文／鏡週刊

財金教授聶建中為了家人踏進法拍市場，如今擁有多間房產，投資資歷超過20年，現在的他財務自由、生活也自由，理財收入很EASY。以下公開聶建中買法拍屋的SOP。

 

聶建中不僅是大學財金系教授，更是擁有多間房產的包租公。他從供需法則判斷進場時點，買房買出心得，以獨創的「543原則」篩選法拍屋標的，靠著收租滾大資產，提早完成財富自由的人生目標。以下即是聶建中買法拍屋的SOP。

請繼續往下閱讀...

步驟1：篩選物件

  1. 圖片來源：2020年2月27日，擷取自「司法院法拍屋查詢系統」
  2. 圖片來源：2020年2月27日，擷取自「司法院法拍屋查詢系統」

至「司法院法拍屋查詢系統」點選自己熟悉或有興趣的地段，再看拍次。1拍為估價，界於市價上下；2拍打8折；3拍打64折。

步驟2：評估優缺

以找尋都更題材潛力物件為例，可依照543原則評估（5：戶數不超過50，4：周圍新建案一坪低於40萬元不買，3：30年以內的房子不考慮），並實地查訪周邊環境。

以聶建中在中正區的法拍物件為例，距離古亭捷運站步行僅需10分鐘，周邊生活機能佳，加上今年春節期間重慶南路高架橋拆除，聶建中家門前的視野變寬敞，預估房價也會跟著上漲。

步驟3：精準出價

  1. 圖片來源：2020年2月27日，擷取自「司法院法拍屋查詢系統」
  2. 圖片來源：2020年2月27日，擷取自「司法院法拍屋查詢系統」

投資人應詳閱法院公告確認是否有點交、租賃權、抵押權、投標資格限制，以及優先承買權。依照對物件的喜好程度加價。

步驟4：順利交屋

建議新手選擇法院點交的房子。法拍屋通常無法進屋勘查屋況，最好先預備一筆房屋修繕與整理費用。


更多鏡週刊報導
【法拍達人1】擁10屋7套房6車位　財金系教授靠法拍屋滾大資產
【法拍達人2】獨創543原則挑選標的　他喊3千萬變3億不是夢
【法拍達人3】三拍才算俗擱大碗　包租公教授教你這樣出價

ET快訊
渣前夫爆她一周要10次！豔壓邱淑貞女星升格珠寶皇后　3度披婚
三倍券綁數位1成民眾反悔！「跳車」轉預購紙本　3大優勢曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

為了家人踏進法拍市場　財金教授超狂「買屋賺錢術」大公開

銀行行員月領40K！內行推「2項隱藏版福利」更猛：荷包賺飽飽

影／26歲存到第一桶金「隔年入手第1棟房！」　她大方曝光10點理財習慣

過來人曝「50萬存款是大關」　釣出老鳥經驗談：資產會飛速成長

台股跌破五日線　財經作家呼籲居高思危...「少賺不會死、賠錢才會死、套住更想死」

橙的上半年營收1.5億元「衰退逾3%」！將入歐洲雪胎旺季　拉貨力道增溫

劍麟6月營收1.61億元、月減1.69%「年減逾5成」！波蘭廠量產助攻　盼營運落底回升

他清7支股票「共賺40萬」只1檔賠200塊！投報率最高45.5%：買1張賺35000元

鴻海旗下富士康擬投資10億美元　擴建印度iPhone組裝廠

全台商圈加碼三倍券最新情報一次看！　四倍天母券「享七折起優惠」

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

宋偉恩「一次護花兩個」超義氣　獻出自己臉頰..carry蔡瑞雪、吳念軒

5種材料簡單做「抹茶提拉米蘇」吐司基底淋上鮮奶油征服甜點胃

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

太誇張!兩張合照要價台幣2500 小心俄羅斯布偶人專挑遊客下手

已停駕！駐駕傢俱店卻遭拒門外　老闆：不方便...媽祖秒啟程離開

活50年沒看過！藍議員擋保育條例　 議會中嗆「石虎是虛擬」遭網出征

為了家人踏進法拍市場　財金教授超狂「買屋賺錢術」大公開

銀行行員月領40K！內行推「2項隱藏版福利」更猛：荷包賺飽飽

影／26歲存到第一桶金「隔年入手第1棟房！」　她大方曝光10點理財習慣

過來人曝「50萬存款是大關」　釣出老鳥經驗談：資產會飛速成長

台股跌破五日線　財經作家呼籲居高思危...「少賺不會死、賠錢才會死、套住更想死」

橙的上半年營收1.5億元「衰退逾3%」！將入歐洲雪胎旺季　拉貨力道增溫

劍麟6月營收1.61億元、月減1.69%「年減逾5成」！波蘭廠量產助攻　盼營運落底回升

他清7支股票「共賺40萬」只1檔賠200塊！投報率最高45.5%：買1張賺35000元

鴻海旗下富士康擬投資10億美元　擴建印度iPhone組裝廠

全台商圈加碼三倍券最新情報一次看！　四倍天母券「享七折起優惠」

政院駁斥「口譯哥們登堂入室」：機要人員根本不是討論範圍

政院拋聘約人員草案　柯文哲：不同人執行法律　效果不一樣

雲林避暑新秘境！超療癒「石壁仙谷」　還有網美最愛浪漫瀑布

為了家人踏進法拍市場　財金教授超狂「買屋賺錢術」大公開

長榮航空獲2020全球最佳國際航空第4名　「3特點」被旅客讚爆

22歲女大生「不敢學騎車」怕自己變三寶！　他嘆一上路就慌掉：已重考15次

墾丁男離奇醉倒路旁草坪…「金項鍊失蹤+身上瘀青」！被發現時已死亡

不畏疫情！北市就業博覽會助青年　媒合成功率達60.4％

嘉市千盞燈助學金活動　開辦17年發出3142萬1599人次受惠

北車大廳變了！多了「微笑地貼」還將增設座椅　即起恢復公共使用、租借

財經熱門新聞

PTT土豪哥玩股票！「半年賺2億」超驚人

過來人曝「50萬存款是大關」　釣出老鳥經驗談

銀行行員月領40K！內行推2項隱藏版福利

她26歲存到第一桶金　10點理財好習慣曝光

他清7支股票「共賺40萬」　只1檔賠200塊

台股跌破五日線　財經作家呼籲居高思危

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

威力彩14.6億開了　幸運兒是你嗎

四大公股金控上半年獲利慘　年衰破百億元

下周油價再漲！專家預估漲幅出爐「九五汽油每公升逼近24元」

港幣直直落！台銀換匯價創近2年新低　換新台幣10萬多賺3000元

iPhone 12就算不附耳機與充電頭　傳聞仍比iPhone 11貴近1500元！

股市與黃金同時上漲　分析師：金價的反彈才剛開始

蘋果攜手鴻海開發「AR鏡片」進入試產

更多熱門

相關新聞

新垣結衣才排第2！　日本30代人氣女星排行出爐

新垣結衣才排第2！　日本30代人氣女星排行出爐

近期日本網站列出了最新的「人氣女星票選」，其中在30多歲的女星中，有許多演員排行都大洗牌，甚至連以「月薪嬌妻」讓許多人陷入戀愛的新垣結衣也都僅排到第二，讓人好奇奪冠的究竟是哪一位日本女星。

12處森林遊樂園　7/15起每人免費玩一次

12處森林遊樂園　7/15起每人免費玩一次

超商「借冰一下」被當垃圾　婦人飆罵

超商「借冰一下」被當垃圾　婦人飆罵

開路因石虎遭阻　議員：一隻都沒看過

開路因石虎遭阻　議員：一隻都沒看過

HONDA聯名《天氣之子》推限量機車

HONDA聯名《天氣之子》推限量機車

關鍵字：

鏡週刊房產雲聶建中

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

叫外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」

陳建州道歉「真的是時候了」！

眼球、舌消失9死！「迪亞特洛夫事件」破案了

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

5年來影響生活！她發36歲送養文

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

7色一次滿足！家樂福也賣中衛彩色口罩了

白沙媽回鑾駐駕！老闆：不方便

南蛇纏漁網枉死！男童見狀難過哭了

台南芒果爺爺「送水果被砸頭」！網看完氣炸

快訊／趙孟姿生了！許孟哲感動：我注定要當女兒傻瓜了

惠蓀林場遊客走失半個月尋獲遺體

金髮妹登門求饒　前一刻行為扯爆

更多

最夯影音

更多
李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！
女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

宋偉恩「一次護花兩個」超義氣　獻出自己臉頰..carry蔡瑞雪、吳念軒

宋偉恩「一次護花兩個」超義氣　獻出自己臉頰..carry蔡瑞雪、吳念軒

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面