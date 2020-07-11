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半夜爬上繼子床！她吃掉「20歲陽光鮮肉」還懷孕　po片狂賀「結婚啦」

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▲▼（圖／翻攝自IG／marina_balmasheva）

▲瑪麗娜跟繼子兩人在登記處結婚。（圖／翻攝自IG／marina_balmasheva）

記者黃心瑀／綜合報導

俄羅斯35歲網紅瑪麗娜（Marina Balmasheva）先前公開最新戀愛對象，並且還懷了對方的孩子，而她也大方承認該名新歡就是她20歲的繼子，讓許多人十分傻眼，在她最新的貼文當中，她與繼子兩人到了結婚登記處，進行了一場普通的儀式後，正式成為一對夫妻。

綜合外媒報導，瑪麗娜在22歲那年結婚，除了老公原有的2名小孩，兩人更領養了其他5名小孩一起生活，不過隨著負擔加重，她的體重也直線上升，甚至是到了健康變得不好、走路也有困難的情況，於是她在丈夫的鼓勵之下，開始進行了減肥計畫，成功瘦了下來之後也成了一名網路紅人，但不久後她就跟老公離婚了。

隔沒多久，瑪麗娜公開了自己的新歡，竟然就是她的繼子、現年20歲的弗拉基米爾（Vladimir），不僅如此，除了談戀愛之外兩人之間還有了愛的結晶，在公布懷孕的喜訊後，他們近日在相關人員的見證之下，雙雙於文件上簽名，正式成為了一對夫妻。

報導中指出，瑪麗娜的前夫阿列克謝（Alexey）曾指控，在還沒離婚之前就知道瑪麗娜會在晚上離開房間，跟繼子發生關係一事，所以他才會要求離婚，並獨自一人扶養剩下的孩子；瑪麗娜誘拐了他的兒子，如果今天外遇對象不是自己的兒子，他會選擇原諒這一切。

儘管常常遭到網友辱罵不道德，瑪麗娜仍然會定期更新自己的社群帳號，她透露自己已經懷孕11到12周了，肚裡的孩子大概有5公分，長得像一個小男孩；而她也在最新的結婚貼文寫道，當天他們自己開車到登記處，但卻把戒指忘在車上，當時的心情愉快又尷尬，最後兩人透過一個普通的婚禮正式結為夫妻了。

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