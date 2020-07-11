客人不戴口罩！星巴克店員拒絕服務「網友312萬小費力挺」　事主要求對半分

▲加州聖地牙哥（Santiago）星巴克店員古鐵雷斯（Lenin Gutierrez）。（圖／翻攝Lenin Gutierrez臉書）



記者林彥臣／綜合報導

美國加州一名女顧客在6月22日到一間星巴克消費，由於「沒有配戴口罩」，被24歲的男店員萊寧.古鐵雷斯（Lenin Gutierrez）以此為由拒絕服務，她因此將店員照片PO上網公審，不料網友不但一面倒力挺古鐵雷斯，還發起募資給小費行動。原以為事情就這樣落幕，沒想到事情過了半個月後，當初的事主卻要求與店員對半分這筆小費。

古鐵雷斯是加州聖地牙哥（Santiago）一家星巴克的店員，見到女顧客吉莉絲（Amber Lynn Gilles）到店內消費時，卻沒有配戴口罩，進一步詢問是否有口罩， 卻遭到吉莉絲破口大罵。

吉莉絲還拍照PO網想要公審古鐵雷斯說，「星巴克的萊寧，只因為我沒戴口罩，就拒絕為我服務。下次我要帶警察來，還要帶一張醫療豁免證明書」

吉莉絲沒想到自己帶風向失敗，網友不但把她罵爆，還發起募資小費的行動，用鈔票力挺「拒絕服務不戴口罩的顧客」，截至7月3日下午為止，網友捐贈給古鐵雷斯的小費已超過約10萬4千美元（折合新台幣312萬元）。

募資行動發起人科恩表示，戴著口罩是為了保護自己和其他人的安全，「如果您戴著口罩不舒服，星巴克還有其他購買咖啡的方法」。

古鐵雷斯表示，即便與科恩互相不認識，但看到對方為自己發起募資行動，還是感到非常感動，之後打算利用這筆錢攻讀運動機能學學士學位。

▲吉莉絲沒戴口罩前往星巴克消費，還飆罵店員。（圖／翻攝自Amber Lynn Gilles臉書）



不過過了半個月後，吉莉絲還是很不甘心，接受媒體採訪時表示，希望能得到一半的款項，她在這段期間收到了很多死亡威脅，而這筆錢是利用她的名字和肖像獲得，所以她有理由可以分這筆錢。她也同時對募款發起人科恩提出誹謗告訴。

星巴克則在事發後發表聲明表示，「我們希望每個人在我們店裡都能夠賓至如歸。我們希望顧客能保持社交安全距離，在店內光顧時能夠戴上口罩。」

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