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印度網紅「雞腿大叔」擁7百萬粉絲！　TikTok被禁超失落：好孤單

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▲▼TikTok被禁，印度網紅雞腿大叔超失落。（圖／翻設自IG／@ulhaskamthe）

▲ 卡馬特透過TikTok紅遍全球。（圖／翻設自IG／@ulhaskamthe）

文／中央社新德里10日綜合外電報導

印度政府下令國內禁用TikTok等中國應用程式（App），讓仰賴TikTok已深的印度人暗暗叫苦；一名印度網紅大叔直言TikTok難以取代，就盼印中能改善關係，讓禁令趕快解除。

「華盛頓郵報」報導，41歲的卡馬特（Ulhas Kamathe）在孟買開健身中心，自從他開始在TikTok表演啃雞腿分享美食後，生活就開始大不同，每天會有數百萬人看他大嚼心愛的食物並用他專有風格描述滋味。

卡馬特就這樣以「雞腿大叔」紅到世界，短短數月就有從美國到杜拜近700萬人追蹤，數以百計的當地粉絲到他家打卡，有研發商還把他設計進電玩角色，#ChickenLegPiece的主題標籤在TikTok累計近40億次點閱。

但卡馬特的這一切在6月底戛然而止。印度與中國6月中旬邊境衝突造成20名印軍陣亡，印度政府忿而下令國內禁用50多款中國手機App，包括TikTok。禁令不只衝擊到印度數百萬風靡TikTok的青少年，也嚴重影響靠TikToK賺錢的網紅，他們被迫另覓替代的社媒平台。Instagram這週就在印度推出功能類似的Reels。

隸屬於中國公司字節跳動科技（ByteDance）的TikTok在全球下載量逾20億次，超過40%的用戶是24歲以下的年輕族群。TikTok在印度竄紅，有部分是趕上這波印度人開始使用網際網路的機遇。在2010年左右，印度上網人口估計約2000萬，到2018年暴增至5.6億，印度已是TikTok海外最大市場，約有2億人在用。

TikTok成為印度快速成長的年輕族群一個大展身手的平台，許多小鎮的年輕人靠TikTok搞創意吸睛，更重要的是，這已成為他們一夕成名賺大錢的捷徑。

卡馬特靠TikTok走紅後，飯店與片商都找上他，連TikTok都與他接觸，稱他已帶起一股風潮並鼓勵他再接再厲。儘管他的主要收入不靠TikTok，但他說「感覺自己好像電影明星一樣」。

TikTok被禁後，卡馬特跟其他網紅一樣得找其他類似的App替代以維持人氣，但這卻有難度。卡馬特說：「在TikTok上闖出的名號，不是那麼容易就能轉到別的平台；沒人聽過其他App，但TikTok卻是全球知名。」他雖已嘗試玩Instagram，也用了直播串流App與粉絲聊天，但總覺得迴響度不如TikTok。

卡馬特表示，雖然他覺得應該配合政府對中國的抵制，但也希望當局能隨印中關係改善而盡快解除TikTok禁令，因為現在啃起雞腿的感覺與以往已然不同。

他說：「之前，我能與數百萬人分享美食，但一夕之間變了，我覺得很孤單。」（譯者：陳亦偉／核稿：盧映孜）

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