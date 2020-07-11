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美國「銀星勳章」退伍士官長在家中自殺　同營已有30人輕生

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實習記者簡立宇／綜合報導

能在戰場上過關斬將，卻難過心中的關。美國陸軍士官長安迪（Andrew Christian Marckesano）與第82空降師、第75游騎兵團全程參與過6次阿富汗任務，他擁有綠色貝雷帽與銀星勳章，是國家表彰英勇軍人的最高殊榮，但卻在退伍後走向自殺的道路。

根據《福斯新聞》報導，安迪剛搬到華盛頓特區，在五角大廈開始令人羨慕的工作，不過在4日晚上與前營長共進晚餐後2天，他在妻子面前自殺了，留下3個年幼的孩子。

因為安迪的英勇，朋友都叫他「美國隊長」。他死前表現的非常正向，告訴與他同營的兄弟們「我的手機永遠開著，當覺得背上負擔沉重時，發訊息告訴我，我們彼此幫助。」該營的自殺事件頻傳，安迪是第30個人。

美國總統川普在2018年簽署了一項行政命令，試圖防止退伍軍人因為心理健康問題越來越嚴重，最後走向自殺。根據美國退伍軍人事務部（Department of Veterans Affairs）數據，2017年有6139名退伍軍人死於自殺，自殺率比一般非退伍軍人的成人高出1.5倍。

▼美國總統為了退伍軍人高自殺率的問題，在白宮討論對策。（圖／路透）

▲▼美國總統為了退伍軍人高自殺率的問題，在白宮討論對策。（圖／路透）
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