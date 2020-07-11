美國「銀星勳章」退伍士官長在家中自殺　同營已有30人輕生

Approximately 20 combat veterans commit suicide daily. Decorated Green Beret and silver star recipient Master Sgt. Andrew Christian Marckesano is one who tragically took his life Monday.



We must do all we can to stop this epidemic of veteran suicide.https://t.co/yKOYKxHoKV — AMAC (@MatureAmericans) July 11, 2020

實習記者簡立宇／綜合報導

能在戰場上過關斬將，卻難過心中的關。美國陸軍士官長安迪（Andrew Christian Marckesano）與第82空降師、第75游騎兵團全程參與過6次阿富汗任務，他擁有綠色貝雷帽與銀星勳章，是國家表彰英勇軍人的最高殊榮，但卻在退伍後走向自殺的道路。

根據《福斯新聞》報導，安迪剛搬到華盛頓特區，在五角大廈開始令人羨慕的工作，不過在4日晚上與前營長共進晚餐後2天，他在妻子面前自殺了，留下3個年幼的孩子。

因為安迪的英勇，朋友都叫他「美國隊長」。他死前表現的非常正向，告訴與他同營的兄弟們「我的手機永遠開著，當覺得背上負擔沉重時，發訊息告訴我，我們彼此幫助。」該營的自殺事件頻傳，安迪是第30個人。

美國總統川普在2018年簽署了一項行政命令，試圖防止退伍軍人因為心理健康問題越來越嚴重，最後走向自殺。根據美國退伍軍人事務部（Department of Veterans Affairs）數據，2017年有6139名退伍軍人死於自殺，自殺率比一般非退伍軍人的成人高出1.5倍。

▼美國總統為了退伍軍人高自殺率的問題，在白宮討論對策。（圖／路透）



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