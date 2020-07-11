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川普：疫情摧毀我打造的偉大經濟！　私下狂怨「所有事都衝著我來」

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▲美國總統川普在白宮主持國慶日慶祝活動。（圖／路透）

▲ 川普日前在白宮主持國慶日慶祝活動。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國2020年以來不平靜，新冠肺炎（COVID-19）重創，造成經濟嚴重衰退，再加上「佛洛伊德之死」引發的大規模示威，各地動盪不安。多重打擊之下，總統川普（Donald Trump）民調表現不佳，連任之路堪憂。他身邊的親信及友人向媒體爆料，川普經常抱怨，這些災禍都是「衝著他來」。

《華盛頓郵報》10日報導，川普私下不斷向哀嘆，致命的新冠病毒摧毀他一手打造的「最偉大的經濟體」，不公平的假新聞媒體從來不給他好評，明尼亞波里斯「病態又扭曲」的警察還殺害一名手無寸鐵的非裔，點燃全國種族示威，讓他感到困惑。

川普的顧問和密友向《華郵》透露，近來私下和川普談話時，平常的寒暄和問候都被省略，只能聽川普唱獨角戲，將自己置於國家動盪的中心。他把自己當成無辜的受害，認為致命的流行病、停滯的經濟及根深蒂固的種族騷亂都是針對他而來，而非整個國家。

事實上，川普9日也公開誇大他的受害者形象。當天最高法院裁定，紐約檢察官有權調閱總統私人財務紀錄及稅表，駁回川普擁有刑事調查豁免權的主張。川普為此在推特上瘋狂發文指控，「檢察官不當行為！」、「政治迫害！」、「對現任總統不公平」、「法院過去給予廣泛尊重，卻不給我！」

根據川普多年友人的說法，他展現出健全的自我和自認為受害者的傾向都不是新鮮事。但從他公開的推文到私下的談話都可看出，這種傾向在今年夏天尤其明顯。

川普集團（The Trump Organization）前高層雷斯（Barbara A. Res）便透露，過去為川普工作時，他幾乎將所有事情都解讀成是衝著他而來，「無論發生什麼事，都是針對他。他會說，『為什麼什麼事都發生在我身上？』彷彿世界都圍繞著他而轉動。無論是好是好，所有事情都對他有影響。」

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