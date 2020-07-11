她夜店「勾搭鮮肉黑手師傅」夢幻激戰　回頭與綠帽夫修補婚姻…一躺床就乾！

▲女網友跟老公分居期間激戰鮮肉，重修婚姻卻無法忘懷。（圖／示意圖／翻攝pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

婚姻的修補是需要決心還是毅力？一名女網友日前投書《太陽報》，提到自己跟老公重修舊好，但是在分居的日子裡曾和一名年輕男人發生了關係，就在回去跟老公修補關係時，只要兩人待在床上，女網友就會不自覺的想到那段「激戰」的時光，讓她相當懊惱。

根據英國《太陽報》報導，該名女網友現年30歲，與丈夫育有3名孩子，在漫長的婚姻育兒的日子，她開始感覺自己迷失了自我，於是提出分居，決定回到娘家居住，而丈夫也尊重她的決定。女網友表示，「我開始跟著姊妹淘出去，開始喝酒、出去玩，孩子周末有父母親幫忙看，一切生活變得像是單身一樣自在」。

然而就在這段日子中，女網友遇見了當地修車廠的幾個師傅，當時大家正在朋友慶生。女網友和其中一名修車的小夥子攀談上，兩人瞬間激出火花，最終酒過三巡之後，回到修車廠內談心，之後更相約「幫忙修車」。女網友再與修車小夥子見面時，還將孩子支開，好讓兩人有獨處時間。

女網友坦承，自己只是想要找點樂子，兩人於是說好僅成為「炮友」。然而就在女網友近日跟丈夫準備重修舊好，卻在床上準備發生關係時，不斷想起與小夥子激戰的情況，遲遲對丈夫提不起勁，於是上網求救鄉民。

不少網友看到文章後也建議，「趕緊忘了吧，基本上沒有離婚還這樣，問題在你身上」、「老公根本綠爆」、「這樣真的很過分」、「幫老公哭哭！」

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