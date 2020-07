真的好大！男孩炸完發現「18cm巨無霸一根」　被認證是「世界現在最長」

記者黃心瑀/綜合報導

英國一名15歲男孩阿爾奇(Archie Chisnall)先前打開冷凍薯條包,想要弄點東西來吃,沒想到他竟然從袋子裡倒出一根長達7.1英寸(約18公分)的大薯條,而這長度更打敗了在今年5月份發現的另一根長度為7英寸(約17.78公分)的薯條,成為現在已知最大、最長的薯條。

根據《太陽報》報導,阿爾奇來自默西賽德郡(Merseyside),他先前買了一包價值1.05英鎊(約40元台幣)的冷凍薯條,在家裡要炸來當午餐吃時,意外的發現這根超級巨無霸的存在,他先是將薯條本人放到托盤上,接著拿出工具來測量,一量竟發現薯條長達18公分!

阿爾奇說,當下他只覺得這根薯條「真的好大」,並認為這根神奇的薯條應該可以創造紀錄,於是上網查了一下發現,5月時發現最大的數條長度為17.78公分,與他手上的相比還稍微短了一點,於是決定為這根薯條報名試試看,果真打破了原有的紀錄。

Well done @OliverD1999 from our UK pensions team, who not only found the ‘World’s biggest chip’, he used the publicity to raise almost £1000. He’s using the cash to reward #Covid19 nurses at his local hospital with special prizes. What a great idea! https://t.co/YYHMJmtnfV pic.twitter.com/Z0qwwpV1Zk