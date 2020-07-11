真的好大！男孩炸完發現「18cm巨無霸一根」　被認證是「世界現在最長」

Boy, 15, finds world's biggest chip at 7.1 inches in bag of Aldi oven fries https://t.co/LFyoDUV52V — Archie Chisnall (@ArchieChisnall) July 10, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

英國一名15歲男孩阿爾奇（Archie Chisnall）先前打開冷凍薯條包，想要弄點東西來吃，沒想到他竟然從袋子裡倒出一根長達7.1英寸（約18公分）的大薯條，而這長度更打敗了在今年5月份發現的另一根長度為7英寸（約17.78公分）的薯條，成為現在已知最大、最長的薯條。

根據《太陽報》報導，阿爾奇來自默西賽德郡（Merseyside），他先前買了一包價值1.05英鎊（約40元台幣）的冷凍薯條，在家裡要炸來當午餐吃時，意外的發現這根超級巨無霸的存在，他先是將薯條本人放到托盤上，接著拿出工具來測量，一量竟發現薯條長達18公分！

阿爾奇說，當下他只覺得這根薯條「真的好大」，並認為這根神奇的薯條應該可以創造紀錄，於是上網查了一下發現，5月時發現最大的數條長度為17.78公分，與他手上的相比還稍微短了一點，於是決定為這根薯條報名試試看，果真打破了原有的紀錄。

Well done @OliverD1999 from our UK pensions team, who not only found the ‘World’s biggest chip’, he used the publicity to raise almost £1000. He’s using the cash to reward #Covid19 nurses at his local hospital with special prizes. What a great idea! https://t.co/YYHMJmtnfV pic.twitter.com/Z0qwwpV1Zk — Aviva plc (@avivaplc) May 28, 2020

報導中指出，金氏世界紀錄中記載，世界最重的薯條為24磅4盎司（約11公斤），於2018年的印度古吉拉特邦（Gujarat）被發現，但沒有最長薯條的紀錄；也就是說雖然沒有得到正式的紀錄證明，但阿爾奇找到的薯條仍舊可以被視為現在已知最長的薯條。