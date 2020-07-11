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台股跌破五日線　財經作家呼籲居高思危...「少賺不會死、賠錢才會死、套住更想死」

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▲▼ 財經作家游庭皓發文問「是不是成功人士睡眠時間都比一般人少？」（圖／翻攝自「游庭皓的財經皓角」粉絲專頁）

▲經作家游庭皓建議投資人短期部位先獲利了結一半。（圖／翻攝自「游庭皓的財經皓角」粉絲專頁）

記者陳心怡／台北報導

台股面臨漲多拉回壓力，週五（10日）跌破五日均線，財經作家游庭皓表示，台股底線已被侵犯，該分手的還是要分手，建議投資人短期部位獲利了結一半，如果跌破10日線則全部出清，下週站回則補倉。

游庭皓指出，綜觀全球市場，美股那指、陸股與其他指數脫鉤的情況，越來越嚴重了。尤其是陸股，七月以來上漲幅度，幾乎是90度直角，這種的高度不理性行情，怎麼上去就會怎麼下來，摔成屎都有可能。投資者不止不該搶著把錢投入陸股，還應居高思危，隨時要跑。

請繼續往下閱讀...

游庭皓分析，全球股市這波漲得很勉強，市場原本在經濟復甦與二次疫情爆發之間作權衡，現在只看得到經濟復甦，卻不知道，利多只有一個，利空有一堆，這兩大指數遲早得修正。

游庭皓提到，利多出現時，每個投資者都會帶著自己的預期投資，大量投資產生價格變動，又強化他們的利多預期，但大家都知道這種預期都是不精確的。最後，市場將這一系列帶著偏見的、不精確的預期通過高價格展現給更多投資者，一輪一輪搞下去，最後市場價格比原本利多預期該有的價格還要高很多，大家都賺很爽。

不過，一旦有人發現這個問題，開始拋售，小部分的拋售強化了利空消息，產生更大的拋售潮，更大的拋售潮使賣空的意願更為強烈，最終導致市場價格遠低於實際股票的理論價格。

游庭皓表示，從總經角度來看，投資人沒辦法避免這種系統性風險，但可以避開明顯非理性上漲的市場。「居高思危，不是叫你兩手空空，是隨時要跑。」

游庭皓建議，這波不管台股、陸股、美股，大部分人都口袋滿滿，現在就像剛搶完銀行，搶到的要趕快跑，沒搶到的要跑更快，少賺不會死，賠錢才會死，套住更想死！

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