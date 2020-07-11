26歲存到第一桶金「隔年入手第1棟房！」　她大方曝光10點理財習慣

▲原PO培養好的理財觀念，27歲就買下第一棟房子。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我今年31歲，我很慶幸自己對財務理財認知在我20幾歲的時候就得到啟蒙」，女網友曹小玉日前在臉書《存錢公社》發文，說她不僅靠股票在26歲存下人生第一桶金，27歲也順利買下第一棟房子，忍不住分享自己的理財之道，「真的很誠懇的告訴大家～人到了一定的年紀（越早領悟越好），一定要做未來規劃及吸收財務知識。」

曹小玉在貼文中透露，她很後悔自己在16、17歲打工時，把薪水都拿去買東西，沒把錢存下來，但慶幸一出社會就買儲蓄險，到25歲時定存存了30萬，就買了人生第一張股票，正式走上理財之路。之後儘管曾失控花錢、投資失利，但努力做功課，她在26歲時存下人生的第一個100萬，也在27歲的時候買下人生第1棟房子。

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她忍不住勸世，「生活一張開眼，什麼都要錢，所以一定要增加理財知識讓你的錢去為你工作」，接著分享自己的理財習慣，包括寫理財日記，「把閱讀到的理財知識，或是正面的語錄寫在日記上，時刻提醒自己理財的重要性，也會給自己立下存款目標，你不理財財不理你，這是真的！」

▲原PO分享10點理財好習慣。（圖／曹小玉授權使用）

曹小玉還在文中分享10點「成為有錢人的好習慣及特質」，勉勵大家一起賺錢，「我給自己10年的時間，期許10年後可以財富自由，希望大家也ㄧ起努力朝向人生自由的目標前進！加油！」

1、樂觀、正向、積極、勇敢、廣結善緣

曹小玉直說，絕大多數的有錢人或老闆都有這些特質，不會因為一點挫折就輕言放棄，反而會抓緊最佳時機。而結交各類職業的朋友，可以善用人脈，待人處事面面俱到，也能互相幫助。

2、記帳

曹小玉認為，記錄每天的日常開銷非常重要，這樣才會清楚金錢流向，每個月都要審視支出的比例，是否有透支的情況，也可以做開銷的調整調配。

3、規劃預算（每月&每年）

曹小玉說，很多公司都會編預算，但其實個人跟家庭也需要，這樣才會清楚年度、或每月要支出的錢，才會知道要賺多少錢來應付開銷。

4、足夠的保險規劃

「天有不測風雲，人有旦夕禍福」，曹小玉認為，保險雖然花出去回不來，但若真的出事，理賠的錢不僅是及時雨，也不會拖累家人。

5、閱讀理財資訊

曹小玉直說，唯有多吸收理財資訊，才能增加自己的理財知識，找出適合自己的投資方式。

6、投資（股票/基金/房地產）

在這一點，曹小玉特別有心得，她表示，了解理財及投資的資訊後，要認真研究股票市場的變化、各上市櫃公司的經營體質，「股票基金有很多面向，但無論如何，一定要挑選有配股配息的公司，萬一有股價下跌的情況發生至少還有配股息可以保護你。」

她提醒到，想進行實際操作的話，身上還是要預留現金，而且心態要正確，「不能有今天買進明天大賺的想法，這樣叫做賭而非投資。」

房地產的部分，她認為一定要多看物件，「一個城市鬧區跟郊區房價就會有很大差別，所以一定要多做比較，而房子只會越來越貴，因爲一手賺二手，二手賺三手。」

▲投資前還是要多做功課。（示意圖／pexels）

7、緊急預備金

曹小玉指出，帳戶裡面建議要預留月薪六個月的緊急預備金，「這個現金是不能動的，萬一發生緊急的狀況（例如：突然失業、發生意外……等）才可以派上用場！」

8、收入-儲蓄=支出

「收到薪水的第一件事情就是一定要先做儲蓄才花費」，曹小玉強調，她自己的比例是40%的日常生活開銷、40%的儲蓄+投資、10%保險、10%緊急預備金。

她還補充自己不用信用卡，「因為信用卡會讓你不知不覺下個月噴更多錢，付現金會讓你當下覺得錢飛走了要更省著點花」，如果要辦卡，她會考慮有現金回饋的信用卡，才不會落入無止境的卡債循環。

9、購物前先思考是「需要」，還是「想要」

對這一點，曹小玉認為，購物前要先思考，當用則用，當買則買，而且要購物前她會列好清單，並貨比三家，「當要買新的東西的時候，我會思考家中有沒有替代品」、「在購買的生活消耗品，我都會在上面貼上開封日期，這樣用完的時候就大概知道這件商品使用的時間」。

10、斷、捨、離

最後她說，當生活到達一定程度的時候，其實用的東西都會是基本幾樣，所以要學會斷開想買東西的慾望，「生活簡單就好～捨棄不需要的物品、雜物，保有環境使用的空間～」