反對「性騷犯」朴元淳高規格市葬！43萬人響應青瓦台連署　黨魁怒：沒教養

▲民眾前往市廳廣場前焚香所，哀悼市長朴元淳。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾市長朴元淳（박원순）死後第二天，首爾大學醫院靈堂仍開放黨、政各界人士前往慰問，市廳廣場前也設置焚香所供市民緬懷、悼念；然而其生前留下的「性騷女秘書」疑雲也因此被警方宣佈停止偵察。

對此，部分市民反對市廳浪費公帑、以「首爾特別市葬」之高規格連續5天對外舉辦喪禮，認為這對被害女秘書來說根本是二度傷害，在青瓦台官網發起連署，不過一天內便有超過43萬名網友響應。

請願發起人表示，「朴元淳死亡，雖性騷疑雲偵察跟著宣告終結，但真能確信祂的死無愧於心嗎？如此具有聲望的政治人物，卻因性騷醜聞自殺，老百姓得被迫在各大媒體觀看這場華麗喪禮，到底政府想傳達什麼訊息給大眾呢？遺屬安靜地私下舉辦喪禮，才是正確的。」

▲超過43萬名網友響應青瓦台聯署，反對市廳為朴元淳舉辦隆重喪禮。（圖／翻攝自青瓦台官網）

朴元淳不僅是連任三屆的首爾市長，此前更是南韓知名的社會運動家、人權鬥士，長期以來關注各種社會議題，除引領「燭光革命」走向成功、成功罷免前總統朴槿惠，在女權與性別議題上也具獨到觀念。1993年擔任遭首爾大學教授性騷被害人的律師，進而打贏訴訟，成功將「職場性騷擾」的觀念引進南韓。

朴元淳之死，的確造成南韓民眾內心巨大震撼，預估更將激化韓國人在性別議題上的對立。

▲反對群眾與首爾市長朴元淳的支持者，在市廳廣場焚香所爆發激烈衝突。（圖／路透社）

根據韓媒《時事Journal》（시사저널），民眾對「市葬」的極度反彈態度讓首爾市廳、以及身為執政黨的共同民主黨相當難堪。到底要不要前往靈堂悼念朴元淳，對於近日南韓政治圈而言，是極度敏感的問題，除了怕造成「政治不正確」，也怕觸怒女權團體，造成被害女秘書二度傷害。

共同民主黨黨魁李海瓚（이해찬）在靈堂前被記者詢問，黨方是否會針對朴元淳因性醜聞而死表達相關立場，沒想到卻當場勃然大怒，「這樣問很沒禮貌！」，甚至怒瞪在場記者、飆罵「沒教養的王X蛋」。

▼共同民主黨魁李海瓚飆罵現場記者「沒教養」



前國務總理李洛淵（이낙연）拒答相關問題。

至於國民的黨（국민의당）黨魁安哲秀（안철수）則在臉書上表示，拒絕前往靈堂悼念朴元淳，「雖然故人的死亡非常遺憾、心痛，但此刻正是高層公職人員反省、檢視自己的重要時刻。朴元淳非因公務而死，卻能享首爾特別市5日葬，對此我無法苟同。」

安哲秀2011年時本欲參選首爾市長，最後召開記者會表示多年以來結識朴元淳，肯定其在南韓社會、人權議題的貢獻，宣布退出選舉，並將名額禮讓給朴元淳。

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