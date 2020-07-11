正副衛生部長全染疫！吉爾吉斯「社區型肺炎」單日40死　遠高於新冠

▲ 吉爾吉斯累計近萬人感染新冠肺，其中122人死亡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

哈薩克被指出現「不明肺炎」，世界衛生組織（WHO）正調查其與新冠肺炎（COVID-19）是否有關之際，鄰國吉爾吉斯也爆發「社區型肺炎」（community-acquired pneumonia，CAP），一夜造成40人死亡。最新消息指出，該國衛生部長及次長分別確診社區型肺炎及新冠肺炎，目前都在接受治療。

當地新聞網站《24.kg》報導，吉爾吉斯衛生部公共衛生部門負責人阿克瑪托娃（Ainura Akmatova）10日在簡報中宣布，衛生部長阿布迪卡里莫夫（Sabirzhan Abdikarimov）感染社區型肺炎；副部長烏森巴耶夫（Nurbolot Usenbaev）則是新冠病毒篩檢結果呈陽性。2人都接受必要的治療，目前病情穩定。

阿克瑪托娃10日說明，吉爾吉斯9日增加511起新冠肺炎確診病例，累計確診達9538例。死亡人數則增加6起，累計122例。而肺炎死亡人數則在一天內增加40起，3月至今死亡個案已經達到350例，遠多於新冠肺炎死亡個案。

根據《環球網》，阿克瑪托娃7日通報，6日全國有29人死於社區型肺炎，自3月截至當天累計224人死亡，但他在9日通報時便不再使用社區型肺炎一詞，僅稱「肺炎」。

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