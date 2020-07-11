首度連3天破200確診！東京新增206例　採檢陽性率狂飆

▲東京都連續3日單日新增超過200例確診。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本東京11日新增206例確診，累積確診病例7721人，而這也是東京首度連續3天新增確診數超過200例。東京都在9日與10日分別驗出224人、243人感染新冠肺炎。

根據《日本放送協會》報導，東京都11日新增206例確診案例，累積共7721人感染新冠肺炎。根據消息人士透露，東京目前的新冠感染者有很大一部分為20歲至30多歲的年輕人，且感染原因多來自「夜生活」群聚。為此，日本政府也呼籲民眾，避免到人流量大的「夜生活」地區，並盡量減少家庭與職場間的聚會，甚至考慮是否要重新加強管制夜生活鬧區。

據分析，東京近日確診數會暴增的部分原因是因為積極推廣PCR檢查，5月25日（解除緊急狀態當天）的單日檢測人數為920人，但到6月12日的每日檢測人數就超過2000人，來到2118人。7月3日更是一舉飆升至2715人，為史上最多。

除了檢測人數增加，受測民眾被驗出陽性的比例也持續攀高，5月中旬的陽性比例約為1%，進入6月後則攀升至2%，6月25日來到3.1%，7月1日4%，7月5日來到5%，而根據最新的數據，目前東京的每日確診患者已佔當日受測者的5.8%。

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