美聯邦政府17年來將首度處決3人　歐盟痛批：與世界趨勢背道而馳

▲美國聯邦政將對3名死囚處決，執行方式將採用注射致命藥物。(示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者簡立宇／綜合報導

美國聯邦政府擬於13日對3位囚犯處以死刑，2019年本來要處決5人卻被法院擋下，這次的決定又將廢死議題點燃，歐盟發言人在10日時就表示「強烈反對」，希望美國可以撤回規定。今年4月法院同意監獄執行死刑，巴爾即對5名死囚中的3人訂下行刑日期，在7月13日到8月28日之間行刑。

綜合外媒報導，美國司法部長巴爾（William Barr）在2019年時就宣布要恢復死刑執行，本來要以毒劑注射處決5名犯人，卻在聯邦法院卡關。自從1972年全面廢死後，1976年又重新開放由各州決定，目前有29個州保有死刑，而聯邦政府上一次處決也是2003年的事了。

歐盟發言人在一份聲明中表示，「堅決反對美國司法部在中斷17年後恢復處決的決定，這個決定將讓美國與世界廢死的趨勢背道而馳。」歐盟認為死刑是「殘忍、不人道和有辱人格」的懲罰，生命權是不可被剝奪的，死刑也無法有效的遏止犯罪行為。

雖然每當美國聯邦政府宣布要執行死刑時都會引起熱議，但有些州一直都有在執行死刑，今年就有7人分別在德州、喬治亞州、田納西州、阿拉巴馬州、密蘇里州被處以死刑。

▼越來越多國家廢除死刑，美國近十年來處決人數也降低。（圖／翻攝自美國死刑資訊中心）