鴻海旗下富士康擬投資10億美元　擴建印度iPhone組裝廠

▲富士康擬投資10億美元擴建印度iPhone組裝廠。（圖／路透）

記者姚惠茹／綜合報導

鴻海（2317）董事長劉揚偉今年股東會透露，印度將有新的投資計劃，現在外媒引述消息人士指出，富士康（Foxconn）計劃投資10億美元，擴建印度南部的iPhone組裝廠，加速全球化布局，而富士康對此回應，一向不評論任何有關既有及潛在客戶、產品、供應鏈夥伴的市場媒體傳言。

根據《路透》引述消息人士指出，因應國際緊張情勢與新冠肺炎疫情影響，蘋果強烈要求客戶將部分iPhone生產移轉，因此富士康計畫未來三年將在印度的斯里佩魯姆布杜爾（Sriperumbudur）進行投資設廠，並預計開設在泰米爾納德邦（Tamil Nadu），負責生產iPhone XR手機。

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消息人士透露，富士康計劃在該廠增加約6000個工作崗位，並在印度南部的安得拉邦（Andhra Pradesh）經營著另一家工廠，主要是為小米等公司代工生產智慧手機，而富士康對此回應，一向不評論任何有關既有及潛在客戶、產品、供應鏈夥伴的市場媒體傳言。

香港Counterpoint分析師尼爾·沙阿（Neil Shah）表示，印度勞動力相較中國大陸成本更低，而且蘋果在印度的供應商基礎也在逐步擴大，未來將會把印度做為出口中心，因此蘋果擴大印度業務很可能會推動印度總理納倫德拉·莫迪（Narendra Modi）的「印度製造」（Make In India）旗艦計劃。

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