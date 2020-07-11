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全台商圈加碼三倍券最新情報一次看！　四倍天母券「享七折起優惠」

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▲台北市腹地最大的天母商圈祭出憑面額1000元三倍券可換面額1300元天母券。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市腹地最大的天母商圈祭出憑面額1000元三倍券可換面額1300元天母券。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券官方網站20日正式上線，目前已有超過1100萬人次完成申購，準備在本月中旬一起買起來！經濟部今（11）日也公佈最新商圈加碼優惠方案，台北市腹地最大的天母商圈祭出憑面額1000元三倍券可換面額1300元天母券，至合作特約店家可享7折起優惠。

經濟部統整全台北、中、南、東各大商圈的加碼方案，搭配振興三倍券推出額外折扣、滿額禮外，台中市大甲商圈結合台中購物節，祭出消費滿 500 元獲得抽豪宅的抽獎機會，高雄市新鹽埕商圈推出黃金摸彩券，台東縣鐵花商圈則結合國旅旺季，推出熱氣球自由行抽獎，希望號召全民下鄉創造商機。《ETtoday新聞雲》為您整理全台商圈加碼優惠一次看。

請繼續往下閱讀...

台北市天母商圈
(1) 至合作之特約店家消費滿100 元，即可於本活動臉書累積1 點，集滿8 點可至50 家特約店家擇一折抵消費50 元；另集滿8 點也可以到大葉高島屋兌換限量50 元禮券。
(2) 持振興券至合作特約店家可享7折起優惠。
(3) 憑面額1000 振興券可換面額1300天母券，三倍振興券可換四倍天母券(約75 折優惠)，持天母券可至下列天母商圈12 家配合店家消費。

▲▲台北市腹地最大的天母商圈祭出憑面額1000元三倍券可換面額1300元天母券。（圖／記者湯興漢攝）（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市腹地最大的天母商圈祭出憑面額1000元三倍券可換面額1300元天母券。（圖／記者湯興漢攝）

台北市西門町商圈
滿千贈西門町商圈專屬紀念品(如:Q版林默娘限量悠遊卡)

台北市迪化商圈
滿額禮或折扣自6月下旬到7月上旬募集，連同商圈加碼的振興券滿額禮(設計師款大稻埕情人節月老限定紀念品)一起發表。

台北市艋舺商圈
持舊衣購新衣，持振興券可多折抵 200 元，無持振興券可折抵 100 元。

新北市九份商圈
消費者憑振興三倍劵只要消費 200 元即可至九份聯合辦公室 扭蛋一次，可抽九份特色小禮品以及店家消費折扣劵。

新北市深坑商圈
搭配新北市經濟發展局規劃「新北振興 168」優惠方案。

新北市淡水商圈
7/1-9/30 推出淡水商圈百家優惠。

桃園市大溪商圈
特色美食店內消費折扣：可在美食展現場取得三倍券限定折扣，到店消費可享折扣。

店店串聯合作折扣：民眾至參與三倍券合作店家消費，除獲得折扣優惠，並獲得店家蓋章名片，至下一家消費可享加碼折抵。

桃園市魅力金三角商圈
於桃竹四大商圈內使用三倍卷消費者，認明桃竹觀光商圈聯盟標章之業者，就享有折購、贈品、加碼送等各項優惠。

苗栗縣銅鑼好客商圈
以振興三倍券消費享有買千送百優惠，凡消費滿 1,000 元，即可加贈店家100元等值商品。

以振興券消費可獲摸彩券 1 張，預計於8 月份辦理抽獎活動，最大獎項為 iPhone 手機。

台中市大甲商圈
結合台中購物節，消費滿 500 元獲得抽獎機會，抽豪宅。

▲三倍券超商預購上路。（圖／記者周宸亘攝）

▲三倍券超商預購上路。（圖／記者周宸亘攝）

高雄市新鹽埕商圈
於7月15日至8月23日期間，以紙本及行動支付三倍券消費滿500元即送摸彩券 1 張。

將於8月底進行抽獎，最大獎為「黃金二錢又二厘」，象徵 2020 大吉大利。黃金禮品將請高雄金工大師洪清發(珠寶金工世界金牌教練，現任高雄市銀樓業職業工會理事長)鑄造，極具高雄地方意象。

台東縣鐵花商圈
與觀光夜市聯合行銷，消費滿100元贈10元夜市消費券，使用振興券消費額外加贈1張消費券，並可參與抽獎。活動期間自7月1日至8月31日止，頭獎為「熱氣球自由行」。

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