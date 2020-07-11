　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

銀行行員月領40K！內行推「2項隱藏版福利」更猛：荷包賺飽飽

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼臺灣銀行,金融,財經,投資,買賣,金融交易,台幣,存款,銀行業務,匯款,貸款。（圖／記者周宸亘攝）

▲銀行行員享有許多一般人很難取得的優惠福利。（圖／記者周宸亘攝）

記者施怡妏／綜合報導

銀行行員薪水固定、福利又好，是人人羨慕的工作，每年都吸引許多新鮮人加入，有網友好奇在PTT上發文詢問，「據說銀行行員有許多福利，難道除了這些還有其他隱藏好處嗎？」其中「優惠存款利息」和「行員優惠貸款」是最多人點名的超級福利，「行員信貸通常比房貸還低。」

原PO在PPT上以「銀行行員薪4萬，隱藏好處是？」為題發文，內文提到，銀行行員薪資都有萬起跳，比起最低薪資多了1.6萬元，「據說銀行行員還有其他福利，像是優惠存款、辦卡獎金、房貸獎金」，這些福利相較於一般人，是很難取得的，除此之外，「還有什麼隱藏好處嗎？低利貸款？走路有風？」

請繼續往下閱讀...

貼文一出之後，許多網友在底下留言，「年終6個月，外加優存利息，平均月薪應該破6萬吧」、「通常年薪至少都有16月起跳，優惠存款利息、行員優惠貸款都是隱藏福利，他們行員信貸通常比你房貸還低」、「銀行有高利率存款喔」、「銀行大多有貸款行員優惠利率，這應該是最實用的」、「優惠信貸福利超棒的，3、4月一堆人申請去買股賺飽飽。」

儘管行員擁有許多福利，但工作壓力相對很大，同時優惠上也有所限制，「行員要考初業跟業績壓力，其實並不好當」、「學士沒有40k吧，碩士才有」、「每天工作都11小時以上，一堆辦公室禮儀操的要死」、「如果您說的員薪40k，那每個月就是如此了，額外的就是行員優惠儲蓄存款的利息，但這是有額度限制的喔」、「行員如果是新進的40k蠻高的吧」。

►破萬元氣炸鍋組合，只要2890元！

ET快訊
白沙屯媽祖回鑾駐駕！老闆「1句話」送客...信眾全傻眼
4個月狂鏟18kg！35歲醫炸6塊肌　揭獨家減脂菜單
快訊／新建工程害永和文化路坍塌　侯友宜下令：停工！
他慶生趴與國中妹纏綿　朋友邊看偷錄…還外流國外網站
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

銀行行員月領40K！內行推「2項隱藏版福利」更猛：荷包賺飽飽

影／26歲存到第一桶金「隔年入手第1棟房！」　她大方曝光10點理財習慣

過來人曝「50萬存款是大關」　釣出老鳥經驗談：資產會飛速成長

台股跌破五日線　財經作家呼籲居高思危...「少賺不會死、賠錢才會死、套住更想死」

橙的上半年營收1.5億元「衰退逾3%」！將入歐洲雪胎旺季　拉貨力道增溫

劍麟6月營收1.61億元、月減1.69%「年減逾5成」！波蘭廠量產助攻　盼營運落底回升

他清7支股票「共賺40萬」只1檔賠200塊！投報率最高45.5%：買1張賺35000元

鴻海旗下富士康擬投資10億美元　擴建印度iPhone組裝廠

全台商圈加碼三倍券最新情報一次看！　四倍天母券「享七折起優惠」

蘋果攜手鴻海開發「AR鏡片」進入試產　最快2022年推出「AR眼鏡」

很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

熱情海獅「肚肚撸地」幫清水池　髒水四處推散！網笑：來亂的吧

超虔誠香燈腳！走步機虛擬進香　他遠端鑽轎底...網：媽祖保祐你

Hebe田馥甄《一一》起舞全身痠痛　只睡兩小時哀怨「想融化在床上」

太誇張!兩張合照要價台幣2500 小心俄羅斯布偶人專挑遊客下手

敲雞太累！他幫雞販發明新工具啞鈴槓片+棒球棍直接省1/3工作

銀行行員月領40K！內行推「2項隱藏版福利」更猛：荷包賺飽飽

影／26歲存到第一桶金「隔年入手第1棟房！」　她大方曝光10點理財習慣

過來人曝「50萬存款是大關」　釣出老鳥經驗談：資產會飛速成長

台股跌破五日線　財經作家呼籲居高思危...「少賺不會死、賠錢才會死、套住更想死」

橙的上半年營收1.5億元「衰退逾3%」！將入歐洲雪胎旺季　拉貨力道增溫

劍麟6月營收1.61億元、月減1.69%「年減逾5成」！波蘭廠量產助攻　盼營運落底回升

他清7支股票「共賺40萬」只1檔賠200塊！投報率最高45.5%：買1張賺35000元

鴻海旗下富士康擬投資10億美元　擴建印度iPhone組裝廠

全台商圈加碼三倍券最新情報一次看！　四倍天母券「享七折起優惠」

蘋果攜手鴻海開發「AR鏡片」進入試產　最快2022年推出「AR眼鏡」

台北電影獎／游安順短片搶男配　幸運物曝光

獨／天王蹲苦窯300天難吹冷氣抱辣妻！18天後宣判..拼交保？律師曝真相

蘇貞昌視察衝浪基地「臉超蒼白」　網憂不舒服…下一秒被真相笑翻

台北電影獎／張雅玲和《返校》學姊搶影后　拜神加持得獎運

羽球全團賽／中租大黑馬首闖冠軍戰　合庫定海神針戴資穎將出賽

快訊／台灣牛結節疹再增案例　金門12畜牧場50頭牛染疫將全撲殺

台北電影獎／蔡瑞雪短裙洩「超長美腿」　全場最辣直接佔C位

HONDA「250輕量美式重機」樂趣滿點！日本輕二輪銷售王就是它

墾丁後壁湖「 海中玫瑰」硨磲貝留下「足絲」　行蹤成謎

阿伯捷運開手電筒看書…要求她手機轉邊　「理由曝光」網傻眼

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

財經熱門新聞

PTT土豪哥玩股票！「半年賺2億」超驚人

他清7支股票「共賺40萬」　只1檔賠200塊

她26歲存到第一桶金　10點理財好習慣曝光

台幣升值吃利潤！柯拔希：產業恐被逼走

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

港幣直直落！台銀換匯價創近2年新低　換新台幣10萬多賺3000元

威力彩14.6億開了　幸運兒是你嗎

過來人曝「50萬存款是大關」　釣出老鳥經驗談

四大公股金控上半年獲利慘　年衰破百億元

iPhone 12就算不附耳機與充電頭　傳聞仍比iPhone 11貴近1500元！

下周油價再漲！專家預估漲幅出爐「九五汽油每公升逼近24元」

台股跌破五日線　財經作家呼籲居高思危

掌握442存錢法！簡易3步驟「在家就能賺」

「日本家計簿存錢法」超實用：能控制花費

更多熱門

相關新聞

3倍券綁對卡才划算　7銀行首刷禮破千元

3倍券綁對卡才划算　7銀行首刷禮破千元

振興三倍券開放紙本預購、數位綁定，多家銀行趁這波活動，推出1,000元以上高額新戶首刷禮，相較一般情況下，約300元到500元左右的新戶禮，民眾不妨搶搭振興三倍券熱潮，尋找適合自己的信用卡申辦。

達成率破7成！中小企業放款衝2298億

達成率破7成！中小企業放款衝2298億

搶不到三倍券刷卡加碼回饋？5業者無名額限制

搶不到三倍券刷卡加碼回饋？5業者無名額限制

為何銀行「3點半就打烊」？網曝內幕

為何銀行「3點半就打烊」？網曝內幕

LINE POINTS回饋大比拚！賴點卡最高回饋4%

LINE POINTS回饋大比拚！賴點卡最高回饋4%

關鍵字：

銀行行員福利優惠存款

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

陳建州道歉「真的是時候了」！

李榮浩下跪求婚　楊丞琳「忘詞哭叫5分鐘」完整畫面曝光！

台南芒果爺爺「送水果被砸頭」！網看完氣炸

叫外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」

惠蓀林場遊客走失半個月尋獲遺體

身分證亂填A123456789　害他信用破產

隋棠被罵「不該讓女兒露上身」網看照片傻眼

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

PTT土豪哥玩股票！「半年賺2億」超驚人

7色一次滿足！家樂福也賣中衛彩色口罩了

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

預算千萬！郊區+豪車vs.市區+國產

白貓背上刺一隻貓　網尊喊：大哥

更多

最夯影音

更多
很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想
粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面