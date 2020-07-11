銀行行員月領40K！內行推「2項隱藏版福利」更猛：荷包賺飽飽

▲銀行行員享有許多一般人很難取得的優惠福利。（圖／記者周宸亘攝）

記者施怡妏／綜合報導

銀行行員薪水固定、福利又好，是人人羨慕的工作，每年都吸引許多新鮮人加入，有網友好奇在PTT上發文詢問，「據說銀行行員有許多福利，難道除了這些還有其他隱藏好處嗎？」其中「優惠存款利息」和「行員優惠貸款」是最多人點名的超級福利，「行員信貸通常比房貸還低。」

原PO在PPT上以「銀行行員薪4萬，隱藏好處是？」為題發文，內文提到，銀行行員薪資都有萬起跳，比起最低薪資多了1.6萬元，「據說銀行行員還有其他福利，像是優惠存款、辦卡獎金、房貸獎金」，這些福利相較於一般人，是很難取得的，除此之外，「還有什麼隱藏好處嗎？低利貸款？走路有風？」

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貼文一出之後，許多網友在底下留言，「年終6個月，外加優存利息，平均月薪應該破6萬吧」、「通常年薪至少都有16月起跳，優惠存款利息、行員優惠貸款都是隱藏福利，他們行員信貸通常比你房貸還低」、「銀行有高利率存款喔」、「銀行大多有貸款行員優惠利率，這應該是最實用的」、「優惠信貸福利超棒的，3、4月一堆人申請去買股賺飽飽。」

儘管行員擁有許多福利，但工作壓力相對很大，同時優惠上也有所限制，「行員要考初業跟業績壓力，其實並不好當」、「學士沒有40k吧，碩士才有」、「每天工作都11小時以上，一堆辦公室禮儀操的要死」、「如果您說的員薪40k，那每個月就是如此了，額外的就是行員優惠儲蓄存款的利息，但這是有額度限制的喔」、「行員如果是新進的40k蠻高的吧」。

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