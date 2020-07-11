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84歲老母「電線狠勒」殺子！連官員也手刃兒子　「啃老」危機恐爆發

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▲▼老人照護,長照,長期照護,高齡化,年長者陪伴。（圖／記者季相儒攝）

▲日本「啃老」危機恐爆發。示意圖非本文當事人。（圖／ETtoday資料照，下同）

文／CTWANT

日本許多年輕人不肯出門工作，天天待在家中，成為啃老族（ニート），但卻讓父母心生壓力，造成許多家庭和社會問題，甚至有父母親手殺死孩子。6月底愛知縣的一起人倫慘案，以及去年日本前官員熊澤英昭都是著名的例子，也讓啃老族造成的社會隱憂再次被討論。

據《ABEMA TIMES》報導，愛知縣瀨戶市上月發生一起殺人案，一名84歲老婦小林麻里子（音譯）在家用電線纏繞在59歲兒子的頸部，造成兒子窒息身亡；老婦事後向警方自首，表示兒子失業後一直待在家，而且還會喝酒、和她吵架。

▲▼老人照護,長照,長期照護,高齡化,年長者陪伴。（圖／記者季相儒攝）

▲日本許多人失業在家當起啃老族。示意圖非本人當事人。（圖／記者季相儒攝）

去年6月，77歲的前農業和水務局副局長熊澤英昭，也在東京家中殺死了44歲的兒子熊澤榮一郎，並於去年底被判處6年有期徒刑，但高等法院的初審日期尚未確定。據《Friday Digital》報導，榮一郎失業多年，平時待在家啃老。

熊澤表示自己被兒子攻擊，不僅被踹，還被推到桌子上；前東京地檢署公安部長若狹勝表示，雖然熊澤有值得被同情的地方，但他沒有諮詢警察或醫院，只用謀殺的手段解決問題。

日本的啃老族越來越多，其中許多人失業後就一直待在家，也有人畢業後就沒有工作，或因人際關係、感情等問題而足不出戶，而成為「御宅」（オタク）。除了浮上檯面的案件之外，對日本社會也是一大隱憂。

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