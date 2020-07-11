他清7支股票「共賺40萬」只1檔賠200塊！投報率最高45.5%：買1張賺35000元

▲買股票有一定的投資風險，不過看到別人賺錢，讓人難免心癢癢。（示意圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

理財很重要，不過投資有風險，不少民眾寧願定存或買儲蓄險，但當看到玩股票的人大豐收，讓人真的光用看的就羨慕！一名網友10日在PTT上發文，說他把股票清了、小賺一咪咪，接著就問卦「股票小賺該怎麼花？」並貼出自己的成交表，只見他投資124萬，賺了40萬，讓鄉民都看呆「財富自由惹！羨慕。」

這位網友在PTT的Gossiping板上表示，「凹屋！今天把股票清了，小賺一咪咪，準備放暑假」，並笑說「台股上看2萬6，你各位啊！不要不信啊！」原PO也貼出交易表，只見他的投資成本總共是124萬元左右，現股賣出7支股票後，賺了40萬元。

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▲原PO買股票賺了40萬元。（圖／翻攝自PTT）

看看表格中的損益項，其中只有一支買了2張賠了200多塊錢，其他都至少賺了把萬塊，最多的是買12張賺13萬的一檔股票。另外，報酬率部份也都很不錯，其中一支只買了一張，投資7萬8千元，賣出後賺了3萬5千元，報酬率高達45.5%；其他支股票的投資報酬率都有24%～42%左右不等。

看到這個結果後，讓許多人很是羨慕，「投報率屌打金庸耶！快去嗆他」、「不要那麼小氣，股票代號給大家參考一下咩」、「上賺三成叫小賺？然後你都獲利了結了現在叫人進去追高是用心何在」、「我今天賠錢，還不噓爆你。」

不過也有網友說，這樣的結果對真的會玩股票的人來說並不算多，「大多頭只賺這樣還蠻丟臉的，你怎麼還敢拿出來炫」、「120萬才賺40萬，我投50萬，現在也賺40萬了」、「少到笑尿。」