　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

疫情打擊！　阿聯酋航空首度對外宣布：裁員15%「多達9000人」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 阿聯酋航空（Emirates）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 阿聯酋航空為阿拉伯聯合大公國的客運航空公司。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）重創航空業，全球最大長途航空公司阿聯酋航空（Emirates）首度對外宣布，將有多少人因疫情失業。該公司總裁克拉克（Tim Clark）稍早表示，由於新冠病毒影響，將裁員9000人。

英國廣播公司（BBC）11日報導，克拉克透露，阿聯酋已經裁減1/10的員工，但「我們可能還會裁員，最多可能達到15%。」這家公司原有6萬名員工，裁員15%即為9000人。

全球航空業受到疫情嚴重打擊，幾乎陷入停滯。克拉克過去接受BBC專訪時曾表示，阿聯酋的狀況不像其他航空公司那麼糟；疫情爆發前更宣稱，「這將是我們有史以來最好的一年之一。」但此次裁員顯示，新冠病毒讓該公司的命運急遽轉變。

裁員風波之下，阿聯酋航空員工擔心，情況可能變得更糟。BBC發現，他們對資方的溝通方式和透明度愈來愈失望。4500名機師中，本周就有至少700人收到裁員通知。代表疫情爆發以來，已有多達1200名機師被砍。

此次被裁員的主要是駕駛空中巴士的機師，而非波音飛機。阿聯酋航空超大型空中巴士A380可容納500名乘客，而波音777載客量較少，在眼下乘客銳減的時期也較為適中。

►二手票券豐富你的生活～

ET快訊
蕾菈合照偶像頑童超害羞　網放大他「左手」狂喊：羨慕
桃園女叫熊貓外送　用同一招「爽吃11天霸王餐」
侯友宜半路突攔下蘇貞昌座車！　隨扈緊張秒下車「護駕」
快訊／永和新建工程挖破「瓦斯管線」　警消急灑水戒備
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

實驗性疫苗RNA-1273接種16週後無異常　7萬人將接受第三階測試

他拿鐵鎚敲爛酒伴臉蛋　「秀遺體給妹看」逼一起焚屍滅跡：這會改變我們！

川普親口證實了！　2018年對俄發動「秘密網路攻擊」：阻止干預大選

英國擬2025年全面排除華為5G技術　劉曉明斥：是在拒絕更好未來

23歲兒與女友遭北韓綁架...「苦盼22年」地村保離世　享耆壽93歲

冰箱內竟有蜷屍！印尼查扣中國漁船　登船「搜出死亡同胞」生前慘遭爆胸虐打

掌摑女選手致死遭逮！警方逮捕「無照」暴力噁隊醫...呼籲修《崔淑賢法》

疫情打擊！　阿聯酋航空首度對外宣布：裁員15%「多達9000人」

美媒踢爆！　港大學者逃亡赴美：北京去年就知病毒會「人傳人」

84歲老母「電線狠勒」殺子！連官員也手刃兒子　「啃老」危機恐爆發

很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

超虔誠香燈腳！走步機虛擬進香　他遠端鑽轎底...網：媽祖保祐你

熱情海獅「肚肚撸地」幫清水池　髒水四處推散！網笑：來亂的吧

Hebe田馥甄《一一》起舞全身痠痛　只睡兩小時哀怨「想融化在床上」

小朋友搶轎！帶粉紅超跑進幼兒園 奶音「媽祖～我愛祢」網：好感動

高雄舞廳前惡煞「尋仇認錯人」　男被砍3刀斬斷大動脈放血慘死

實驗性疫苗RNA-1273接種16週後無異常　7萬人將接受第三階測試

他拿鐵鎚敲爛酒伴臉蛋　「秀遺體給妹看」逼一起焚屍滅跡：這會改變我們！

川普親口證實了！　2018年對俄發動「秘密網路攻擊」：阻止干預大選

英國擬2025年全面排除華為5G技術　劉曉明斥：是在拒絕更好未來

23歲兒與女友遭北韓綁架...「苦盼22年」地村保離世　享耆壽93歲

冰箱內竟有蜷屍！印尼查扣中國漁船　登船「搜出死亡同胞」生前慘遭爆胸虐打

掌摑女選手致死遭逮！警方逮捕「無照」暴力噁隊醫...呼籲修《崔淑賢法》

疫情打擊！　阿聯酋航空首度對外宣布：裁員15%「多達9000人」

美媒踢爆！　港大學者逃亡赴美：北京去年就知病毒會「人傳人」

84歲老母「電線狠勒」殺子！連官員也手刃兒子　「啃老」危機恐爆發

中職／封王戰派不敗之身黃恩賜　運彩也看好兄弟贏

中士阿瑪勒．道卡度妻兒集氣盼他快醒來　賴清德前往探視曝最新狀況

南科連3年最佳「戴」言人　戴資穎現身羽球友誼賽小試身手

江西鄱陽縣14座防波提「漫決」　官方緊急疏散上萬居民

實驗性疫苗RNA-1273接種16週後無異常　7萬人將接受第三階測試

第六大隊石門分隊新建廳舍落成啟用　新北共有6處消防分局正興建中

欠10萬元被拉進車內！移工豐原廟東當街拉扯　巡邏警經過及時救出

今年暑假必玩5種戶外體驗　搭滑翔傘俯瞰花東縱谷、澎湖有超好玩海上滑水

集郵頑童！蕾菈「沒想過能見到本人」合照瘦子羞爆　網放大他「左手位置」狂喊：羨慕

美中局勢升溫　傳川普近日發表「加劇南海情勢」新聲明！

王思佳「胸口下滑」兩點走光！　乳暈看光光...全場看傻啦

國際熱門新聞

斬首「生吞眼球」啃心臟　華裔男無罪

BMW業務妹「堅挺撐爆白襯衫」

哈薩克肺炎暴增220％！民眾發燒醫院失聯

CNN：新肺死者幾乎臟器都出現血栓

快訊／韓首爾市長遺體確認被尋獲

美致函退出WHO！譚德塞哽咽回應了

捐千萬張口罩給歐盟！義媒：台灣應納開放名單

新冠肺炎單日增23萬例　創新紀錄

川普：不考慮美中二階段貿易協議

新加坡大選　李顯龍率黨蟬聯執政

警送迷路童回家　父母自爆：我家埋嬰屍

AV女優卡莉法被誤認是苦讀女學霸

全美近半人口失業　急需3000萬個就業機會

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

更多熱門

相關新聞

陸疾控中心專家：哈薩克更大可能是新冠肺炎！

陸疾控中心專家：哈薩克更大可能是新冠肺炎！

大陸駐哈薩克大使館先前通報，哈薩克出現「不明肺炎」引起各界關注，但哈薩克官方之後出面否認。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友對此表示，從報告統計數字來看，從流行病學考慮，應該是新冠肺炎可能性比較大。

男星確診！劇場演員加觀眾共15人染疫

男星確診！劇場演員加觀眾共15人染疫

港大學者：北京去年就知病毒會人傳人

港大學者：北京去年就知病毒會人傳人

港大病毒學家爆疫情內幕！　逃亡美國當吹哨者

港大病毒學家爆疫情內幕！　逃亡美國當吹哨者

捐千萬張口罩給歐盟！義媒：台灣應納開放名單

捐千萬張口罩給歐盟！義媒：台灣應納開放名單

關鍵字：

世界疫情2019新型冠狀病毒新冠病毒新冠肺炎COVID-19阿聯酋航空

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

陳建州道歉「真的是時候了」！

李榮浩下跪求婚　楊丞琳「忘詞哭叫5分鐘」完整畫面曝光！

台南芒果爺爺「送水果被砸頭」！網看完氣炸

身分證亂填A123456789　害他信用破產

惠蓀林場遊客走失半個月尋獲遺體

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

隋棠被罵「不該讓女兒露上身」網看照片傻眼

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

PTT土豪哥玩股票！「半年賺2億」超驚人

預算千萬！郊區+豪車vs.市區+國產

汪東城道歉重申：我是中國人，祖籍廣東

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

7色一次滿足！家樂福也賣中衛彩色口罩了

獨／她兩腿「粉色爛肉」整坨磨爆　醫一切還秒噴屎：飯吃不下

更多

最夯影音

更多
很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想
粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面