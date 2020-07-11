實驗性疫苗RNA-1273接種16週後無異常　7萬人將接受第三階測試

▲首位疫苗實驗受試者哈勒（Jennifer Haller）自從3月16日接種後，沒有出現任何異常反應。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者簡立宇／綜合報導

美國首位接種新冠病毒實驗性疫苗的婦人哈勒（Jennifer Haller），在經過16周的觀察之後，身體沒有出現任何異常。第一階段實驗性疫苗mRNA-1273在3月時進行，與美國國家衛生院共同研發疫苗的生物科技公司Moderna表示，7月將舉行第三階段的研究，預計有3萬名受試者。

根據《福斯新聞》報導，哈勒今年43歲，是一間小型科技公司的營運經理，她從3月16日接種後沒有感到任何副作用。Moderna在5月18日就宣布疫苗第一階段的正面數據，普遍來說，RNA-1273非常安全，且有良好的耐受性（well tolerated）

這款疫苗由美國國家衛生院和麻州生物科技公司Moderna共同研發，並交由凱薩醫療華盛頓研究所（Kaiser Permanente Washington Health Research Institute）進行接種研究。研究人員給受試者注射中低劑量的疫苗，讓他們產生與痊癒者相似的抗體。

截至11日中午，美洲有6,392,829例確診，280112人死亡。全球已有12,466,337人確診，559,622人死亡，6,854,820人痊癒。