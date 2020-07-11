　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

實驗性疫苗RNA-1273接種16週後無異常　7萬人將接受第三階測試

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼Jennifer Haller,首位疫苗實驗受試者。（圖／達志影像／美聯社）

▲首位疫苗實驗受試者哈勒（Jennifer Haller）自從3月16日接種後，沒有出現任何異常反應。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者簡立宇／綜合報導

美國首位接種新冠病毒實驗性疫苗的婦人哈勒（Jennifer Haller），在經過16周的觀察之後，身體沒有出現任何異常。第一階段實驗性疫苗mRNA-1273在3月時進行，與美國國家衛生院共同研發疫苗的生物科技公司Moderna表示，7月將舉行第三階段的研究，預計有3萬名受試者。

根據《福斯新聞》報導，哈勒今年43歲，是一間小型科技公司的營運經理，她從3月16日接種後沒有感到任何副作用。Moderna在5月18日就宣布疫苗第一階段的正面數據，普遍來說，RNA-1273非常安全，且有良好的耐受性（well tolerated）

這款疫苗由美國國家衛生院和麻州生物科技公司Moderna共同研發，並交由凱薩醫療華盛頓研究所（Kaiser Permanente Washington Health Research Institute）進行接種研究。研究人員給受試者注射中低劑量的疫苗，讓他們產生與痊癒者相似的抗體。

截至11日中午，美洲有6,392,829例確診，280112人死亡。全球已有12,466,337人確診，559,622人死亡，6,854,820人痊癒。

ET快訊
跟冷氣一樣涼！她激推這款消暑神器　過來人嚇：從心底開始涼
iPhone開App狂閃退　快速解決有3招
威爾史密斯被戴綠帽！　老婆認愛小21歲歌手
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

實驗性疫苗RNA-1273接種16週後無異常　7萬人將接受第三階測試

他拿鐵鎚敲爛酒伴臉蛋　「秀遺體給妹看」逼一起焚屍滅跡：這會改變我們！

川普親口證實了！　2018年對俄發動「秘密網路攻擊」：阻止干預大選

英國擬2025年全面排除華為5G技術　劉曉明斥：是在拒絕更好未來

23歲兒與女友遭北韓綁架...「苦盼22年」地村保離世　享耆壽93歲

冰箱內竟有蜷屍！印尼查扣中國漁船　登船「搜出死亡同胞」生前慘遭爆胸虐打

掌摑女選手致死遭逮！警方逮捕「無照」暴力噁隊醫...呼籲修《崔淑賢法》

疫情打擊！　阿聯酋航空首度對外宣布：裁員15%「多達9000人」

美媒踢爆！　港大學者逃亡赴美：北京去年就知病毒會「人傳人」

84歲老母「電線狠勒」殺子！連官員也手刃兒子　「啃老」危機恐爆發

很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

超虔誠香燈腳！走步機虛擬進香　他遠端鑽轎底...網：媽祖保祐你

熱情海獅「肚肚撸地」幫清水池　髒水四處推散！網笑：來亂的吧

Hebe田馥甄《一一》起舞全身痠痛　只睡兩小時哀怨「想融化在床上」

小朋友搶轎！帶粉紅超跑進幼兒園 奶音「媽祖～我愛祢」網：好感動

爽住台中最貴酒店29萬頂樓套房 游泳池、SPA池都搬進去！超奢華

實驗性疫苗RNA-1273接種16週後無異常　7萬人將接受第三階測試

他拿鐵鎚敲爛酒伴臉蛋　「秀遺體給妹看」逼一起焚屍滅跡：這會改變我們！

川普親口證實了！　2018年對俄發動「秘密網路攻擊」：阻止干預大選

英國擬2025年全面排除華為5G技術　劉曉明斥：是在拒絕更好未來

23歲兒與女友遭北韓綁架...「苦盼22年」地村保離世　享耆壽93歲

冰箱內竟有蜷屍！印尼查扣中國漁船　登船「搜出死亡同胞」生前慘遭爆胸虐打

掌摑女選手致死遭逮！警方逮捕「無照」暴力噁隊醫...呼籲修《崔淑賢法》

疫情打擊！　阿聯酋航空首度對外宣布：裁員15%「多達9000人」

美媒踢爆！　港大學者逃亡赴美：北京去年就知病毒會「人傳人」

84歲老母「電線狠勒」殺子！連官員也手刃兒子　「啃老」危機恐爆發

2020運動在南科戴資穎帶領科技人重啟　黃偉哲：祝福南科成為台灣之光

虎斑貓穿胸背帶秒變「軟爛QQ果凍」　耍賴趴地上表演綜藝摔

《2020亞洲盃》藍尾烈鵲四強賽分析　狗哥率「黎明英雄」出戰校隊好手

劍麟6月營收1.61億元、月減1.69%「年減逾5成」！波蘭廠量產助攻　盼營運落底回升

男歌手當JYP練習生15年　「用本名」闖《好聲音》奪冠軍！

推動學甲動保教育園區　台南市動保處：瞄準寵物商機活絡學甲發展

艾文主揪唱歌趴「天團成員驚喜現身」　還有神秘嘉賓「包車衝台中」力挺

一晚開竅！萌汪搖屁屁「認路上娃車」　掛黑眼圈吐舌急邀功

「單身獨居人口」明年將達9200萬人！　中國單身人口已達2.4億人

疫情未降溫！飛達旅運證實裁員：約談70多名員工資遣、留停

王思佳「胸口下滑」兩點走光！　乳暈看光光...全場看傻啦

國際熱門新聞

斬首「生吞眼球」啃心臟　華裔男無罪

BMW業務妹「堅挺撐爆白襯衫」

哈薩克肺炎暴增220％！民眾發燒醫院失聯

CNN：新肺死者幾乎臟器都出現血栓

捐千萬張口罩給歐盟！義媒：台灣應納開放名單

快訊／韓首爾市長遺體確認被尋獲

美致函退出WHO！譚德塞哽咽回應了

新冠肺炎單日增23萬例　創新紀錄

川普：不考慮美中二階段貿易協議

新加坡大選　李顯龍率黨蟬聯執政

警送迷路童回家　父母自爆：我家埋嬰屍

AV女優卡莉法被誤認是苦讀女學霸

全美近半人口失業　急需3000萬個就業機會

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

更多熱門

相關新聞

美中局勢升溫　傳川普發表「加劇南海情勢」新聲明！

美中局勢升溫　傳川普發表「加劇南海情勢」新聲明！

美國與中國近日各自在南海舉行軍事演習，雙方在此區域爭奪軍事霸權態勢明顯，據傳美國總統川普政府計劃下週發表有關南海緊張情勢加劇的聲明。

川普首證實對俄羅斯秘密網路攻擊

川普首證實對俄羅斯秘密網路攻擊

陸疾控中心專家：哈薩克更大可能是新冠肺炎！

陸疾控中心專家：哈薩克更大可能是新冠肺炎！

男星確診！劇場演員加觀眾共15人染疫

男星確診！劇場演員加觀眾共15人染疫

阿聯酋航空首度宣布：將裁員9千人

阿聯酋航空首度宣布：將裁員9千人

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新型冠狀肺炎北美要聞RNA-1273

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

陳建州道歉「真的是時候了」！

李榮浩下跪求婚　楊丞琳「忘詞哭叫5分鐘」完整畫面曝光！

台南芒果爺爺「送水果被砸頭」！網看完氣炸

惠蓀林場遊客走失半個月尋獲遺體

身分證亂填A123456789　害他信用破產

隋棠被罵「不該讓女兒露上身」網看照片傻眼

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

PTT土豪哥玩股票！「半年賺2億」超驚人

預算千萬！郊區+豪車vs.市區+國產

7色一次滿足！家樂福也賣中衛彩色口罩了

汪東城道歉重申：我是中國人，祖籍廣東

白貓背上刺一隻貓　網尊喊：大哥

更多

最夯影音

更多
很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想
粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面